10 horas y 400 libras. Es todo lo que necesitaron los Beatles para grabar su primer disco,'Please, please me'.

Se publicó un 22 de marzo de 1963, hace hoy 60 años. El debut de los de Liverpool marcaría el inicio de una carrera meteórica.

Desató la llamada 'Beatlemanía' y comenzó con ellos una revolución inédita hasta entonces en la música pop.

El disco se convirtió en un número 1 inmediato y fue la banda más joven en llegar a lo alto de las listas en Reino Unido.

Desde un primer momento quisieron demostrar que sabían componer música propia, en una época en la que era habitual interpretar versiones de otros artistas.

De los 14 temas que presentaron, 8 fueron propios. La grabación tenía que llevarse a cabo sí o sí en un día.

Fue tan intenso que el propio John Lennon, acatarrado, acabó afónico al final de la grabación. Buena prueba de ello es la canción 'Twist And Shout', la última que registraron.

Desde entonces, y hasta su disolución oficial, en 1970, los Beatles lanzaron 13 discos oficiales de estudio, a cada cual más brillante, en un tiempo también de récord.

Pero fue el primero, 'Please please me', el que marcó el devenir de la banda. Ya nada volvió a ser igual.

Es la ‘Historia del día’ en ‘Herrera en COPE’.

