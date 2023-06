La inteligencia artificial aterriza en la música: los Beatles sacarán su última canción a finales de año

La inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas. Tenemos al alcance de la mano esta tecnología con cada vez más aplicaciones en nuestro día a día. Sin embargo, el desconocimiento sobre la protección de datos del usuario o el crecimiento exponencial de estas aplicaciones generan incertidumbre en la población. Es por esto por lo que el Parlamento Europeo está debatiendo un proyecto de ley para regular la Inteligencia Artificial.

El último baile de los Beatles

En medio de todo esto, Paul McCartney ha anunciado en la cadena británica de televisión, BBC, que, gracias a esta tecnología, los Beatles podrán su última canción, en la que podremos volver a escuchar a John Lennon.

Este último tema de los Beatles podría llevar el nombre de 'Now and Then' y fue compuesta por Lennon en 1978. Fue grabada por él mismo en una cinta de casete, interpretando el piano. Tras su muerte, Yoko Ono entregó a McCartney dicha cinta, en la que se leía el mensaje: 'Para Paul'.

Gracias a la inteligencia artificial, se ha podido separar la voz del cantante del piano. Así, se ha conseguido recrear, con exactitud, el tono y timbre del legendario John Lennon. Como contaba Paul McCartney a la BBC, estaba muy contento de publicar una nueva canción con él, pero le preocupaban algunas utilidades de esta tecnología.

No son los primeros artistas que utilizan estas aplicaciones en sus temas. David Guetta realizó una intro de esta manera con la voz del rapero Eminem, aunque fue presentado como Emin-AI-nem, jugando con las siglas en inglés de Inteligencia Artificial (AI), y el nombre del rapero. Además, cada vez es más común encontrar cómo esta tecnología es usada para que unos cantantes versionen temas de otros autores.

Una herramienta, no un sustituto

En 'Herrera en COPE', hemos contado con el director académico del área de Animación de la Universidad tecnológica U-TAD, el profesor Abraham López. Nos explicaba que cualquiera puede manejar la IA, pero que "si quieres intentar hacer cosas con un poco más de nivel de sofisticación, requiere entrenamiento y dedicarle tiempo".

Además, nos aclara que debemos ver estas aplicaciones como una herramienta y no como sustituto. "La creatividad es esa chispa que aporta un valor extra al pensamiento humano. La Inteligencia Artificial es más parecida a lo que fue Photoshop en su día. Todo lo que sea pensar en sustituir no es lo acertado", declaraba.

Por otro lado, nos alertaba de que, aunque se están desarrollando IA para detectar otras, siguen siendo difíciles de reconocer. "Sospecho que será un camino en constante evolución. Es difícil de predecir", concluía.

La legislación de la Inteligencia Artificial

Los usos de la Inteligencia Artificial, como esa generación de versiones de canciones por otros artistas, nos hacen plantearnoscuestiones legales. Sin ir más lejos, hace unas semanas, Italia lo prohibió por diversas razones, entre las que se encuentra la falta de transparencia en la recopilación de datos. Estamos llegando a un punto en el que es difícil saber si las imágenes que vemos han sido creadas por esta tecnología. Sobre esta problemática, hemos hablado con Javier Sierra. Descubre en el siguiente vídeo la realidad en torno a la legislación de la Inteligencia Artificial.

