Desde tus deportivas hasta las gafas que llevas: los inventos que usamos a diario y llegan desde el espacio

¿Cómo sería vivir en Marte? Seguro que es una pregunta que te has hecho más de una vez y la has podido resolver cuando has visto películas de ciencia ficción, en las que vemos al ser humano poblar uno de los planetas más desconocidos hasta ahora. Pues bien, es algo que puede hacerse realidad en un periodo corto de tiempo.

Y es que nueve investigadoras catalanas han querido experimentar cómo sería la vida allí y han estado durante 12 días en el desierto de Utah (Estados Unidos), lo más parecido a Marte que puede haber en la tierra. La misión lleva por nombre Hypatia I y se trata de una simulación a una misión espacial, la primera realizada por mujeres. Se lo han tomado muy en serio y vivían con restricciones de agua, comida y comunicación. En 'Lo que Viene' Álvaro Sáez y Ana Rumí cuentan los detalles sobre esta misión y las dificultades con las que se encontraron.

"Vivir en Marte es posible, pero todavía no se sabe cuándo"

Para realizar esta simulación tenían que estar preparadas física y psicológicamente, pues algo que se hizo realmente difícil fue la desconexión con el resto del mundo, pero una de las investigadoras revela que: "resumiría la experiencia con un sentimiento compartido: en el desierto de Utah estábamos solas, pero tan unidas que no nos sentíamos como tal". Si hubo algo que les ayudó a continuar fue la unidad y los lazos que habían creado las unas con las otras.

Los 12 días se hicieron largos. Cuentan que tuvieron que reducir el consumo de agua y al día gastaban un poco más de 13 litros, mientras que una persona utiliza una media de 150 litros, contando con el empleo del agua para uso de higiene. El tema de la comida tampoco fue fácil, pero pudieron salir adelante cocinando pan y cultivando tomates cherris, de los cuales solo disponían al día de media porción para cada una.

Al final es cuestión de supervivencia y de saber adaptarse, y a pesar de estas dificultades, como comentaba Álvaro Sáez, se ha comprobado que vivir en Marte es posible, pero una de las científicas nos comenta que "se parecería poco a la tierra, pues en marte deberíamos vivir bajo tierra por la radiación".

Han indicado que el nombre de la misión es en homenaje a Hipatia de Alejandría, una filósofa de principios del siglo V que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía, y que es precisamente el objetivo de la misión: fomentar las vocaciones científicas entre niñas y jóvenes.

Los inventos que le debemos a la carrera espacial

Puede parecer que la carrera espacial (2 ago 1955- 17 jul 1975) pasó hace mucho tiempo y tiene poco que ver con nuestro día a día, pero te sorprenderá saber que muchos de los inventos que utilizamos los descubrieron los astronautas en sus misiones espaciales. Por ejemplo, objetos tan útiles como el GPS, el portátil, la aspiradora inalámbrica y el material de los aparatos invisibles de la boca, creado por la NASA.

¿Sabías que inventos como las gafas anti arañazos, el ratón de los ordenadores o los amortiguadores de nuestras zapatillas, son inventos que se hicieron para el espacio? Esto último, por cierto, lo probaron ya en la misión del Apollo 11 que llegó a la Luna en esas botas que luego se marcaron en superficie lunar, pero luego decidieron trasladarlo a zapatos más comunes, utilizando el molde de goma que usaban para los cascos. Este y otros inventos los puedes escuchar en el audio.