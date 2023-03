¿Desaparecerá el móvil en 2030?: El sistema que sustituirá a las pantallas táctiles en el futuro

El teléfono móvil desaparecerá en 2030. Son palabras literales de Nishant Batra, director de Estrategia y tecnología de Nokia, que asegura que en el metaverso, el teléfono móvil se sustituirá por otros sistema de conectividad, aunque no especifica cuál. Por eso, en Lo que viene nos hemos preguntado: ¿quizá chips implantados en el cerebro? Parece impensable, pero igual de impensable parecía hace 10 años la evolución que han tenido a día hoy los smartphones.

Así, Ángel Barbero, profesor de EAE Business School, director de Estrategia e Innovación de NATEEVO, ha tratado de resolver el misterio con los oyentes de COPE. ¿Es cierto que nos quedan 7 años de móvil tal y como lo conocemos? Si todo cambia, ¿qué lo sustituirá? Si eso supone el fin del sistema de pantallas táctiles, ¿qué vendrá después?









La importancia de la movilidad



Sobre las palabras del director de Nokia y si va a haber una revolución real de la telefonía, Barbero asegura que si nos atenemos a la realidad de lo que ha pasado hasta ahora hemos visto de que ha evolucionado pero no ha cambiado en lo más esencial: pantalla, botones, tamaño, batería o CPU, con una serie de complementos que se han incorporado, como el GPS o el Bluetooth.

“Hay que entender que la realidad virtual en el Metaverso lo que se va a incorporar no es en movilidad, las gafas son estáticas, para la casa”, explica el experto en 'Lo que viene'. “El móvil sigue teniendo un uso de movilidad, por lo que no va a haber una sustitución y no va a aparecer algo tan importante como la pantalla”.





¿Qué sustituirá a las pantallas móviles?



Sobre qué sustituirá a los móviles, Barbero se muestra de lo más “gallego”: “Depende”. “Una pantalla plegable tiene una utilización muy específica para un usuario que necesita llevarlo de una forma determinada”, asegura el responsable de NATEEVO. Y es que, matiza, si nos atenemos al tamaño de la pantalla, estamos llegando al límite de la usabilidad en la mano.









“La voz no se ha instaurado totalmente todavía, casi nadie le habla al móvil para hacer cosas. Los asistentes no se han consolidado tanto como para que pensemos en cepillarnos las pantallas, el formato va a seguir siendo el mismo, lo único que se van a incorporar cosas que van a ir dentro del móvil”, aclara. Pero entonces, ¿por qué sería sustituido? Según Barbero, será por algún sistema de visión que se superponga a la nuestra, como gafas o lentillas: “Google tiene una patente de lentillas que te permiten proyectar en la visión elementos del móvil”, asegura.

“Pero siempre necesitaremos algo que tenga la capacidad de ejecución para lanzar esa información. En el futuro usaremos el móvil para lo mismo, el ocio, otra cosa es que el ocio cambie, como a más juegos”, concluye.