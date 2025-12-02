COPE
Podcasts
Segovia
Segovia

CIBERSEGOVIA 02X12: "El fraude del CEO 2.0: cuando la IA imita una voz y te roba una transferencia"

Analizamos el fraude del CEO 2.0, engaño que utiliza IA y está llegando a empresas pequeñas y medianas además de particulares. También en Segovia. 

CIBERSEGOVIA 02X12: "El fraude del CEO 2.0: cuando la IA imita una voz y te roba una transferencia"
00:00
Descargar

CIBERSEGOVIA 02X12: "El fraude del CEO 2.0: cuando la IA imita una voz y te roba una transferencia"

María Rodríguez

Segovia - Publicado el

1 min lectura11:29 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE SEGOVIA

COPE SEGOVIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 02 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking