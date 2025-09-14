Google desvela su plan: así transformará la inteligencia artificial el futuro de los móviles

Google podría lanzar a principios del próximo año un dispositivo Pixel "algo más asequible" para facilitar el acceso de todos los usuarios a la inteligencia artificial

"Los smartphones no desaparecerán, sino que evolucionarán para ser más inteligentes y se les exigirá más"

Elena Sánchez, directora comercial de hardware para España y Portugal de Google, ha desvelado parte de la estrategia de la compañía en el programa ‘Lo que viene de COPE’.

Sánchez ha señalado que, aunque llevan tres años en el mercado español con sus teléfonos Pixel, su objetivo es consolidarse ofreciendo "un Android puro con lo último en tecnología y en IA".

La directiva ha destacado que la creación de su propio hardware, como el procesador fabricado por ellos mismos, busca garantizar que sus plataformas, como Android y Chrome, funcionen de la mejor manera posible, "sin capas de personalización extra".

El futuro no es sin móviles, es con más IA

Preguntada por José Ángel Cuadrado por la posible desaparición de los smartphones en los próximos 5 o 10 años, Sánchez descarta esa idea y habla de evolución.

"Los móviles van a ir evolucionando y cada vez pues le vamos a ir pidiendo más", afirma, señalando que la conectividad entre aplicaciones y la IA los harán más inteligentes.

Alamy Stock Photo Google Pixel 10 Pro XL

Además, ha introducido la idea de que la inteligencia artificial se integrará en otros dispositivos que usamos a diario, como auriculares o smartwatches, citando el ejemplo del Pixel Watch 4 que ya incorpora Gemini.

No creo que sea un sustitutivo, o sea, el móvil no será sustituido. Elena Sánchez Directora Comercial de Hardware de Google para España y Portugal

El lado humano de Silicon Valley

Sánchez también ha abordado la cultura de trabajo en el sector tecnológico. Ha desmentido que las jornadas laborales sean de 16 o 18 horas, calificando la suya como "exigente pero flexible" gracias al teletrabajo. Sobre la diversidad, reconoce que, aunque se ha avanzado mucho, a veces sigue siendo la única mujer en reuniones de alto nivel, una situación que, según dice, le ayuda a ser recordada: "A mí me cuesta más eh recordar después todos los hombres que estaban en esa en esa reunión".

Sí que me ocurre de vez en cuando que voy a reuniones con directivos y soy la única mujer en la sala"

Elena Sánchez Directora comercial de Hardware de Google para España y Portugal

Próximos lanzamientos de Google

Finalmente, la directiva ha adelantado los posibles siguientes pasos de Google en hardware. Ha sugerido que a principios del próximo año podrían lanzar un dispositivo "algo más asequible" en la línea de la gama Pixel 10 para hacer la IA más accesible a todos los usuarios. También ha dejado entrever que la compañía podría "reconvertir toda la parte de altavoces incluyendo Gemini", reforzando así su apuesta por la inteligencia artificial en el hogar.