Eric Garcia, CEO de GooApps: "Ayudamos a los sanitarios a lanzar el producto tecnológico que resuelve la problemática o la idea que tienen"

Eric García, CEO de GooApps y fundador de GooVentures, ha explicado en el programa 'Lo que viene de COPE' con José Ángel Cuadrado su innovador modelo de negocio basado en el lema "tecnología por y para las personas". Su compañía se especializa en cofundar startups junto a profesionales sanitarios en los verticales de salud, deporte y bienestar, transformando sus ideas en soluciones tecnológicas con impacto real.

García también ha relatado su experiencia en la meca de la innovación, donde ha descubierto que los grandes líderes tecnológicos son "gente muy muy humilde" que "en el día a día y por la calle pasan muy desapercibidos, o sea, como cualquier otra persona". Aunque no es fácil encontrarse con figuras como Mark Zuckerberg, sí es habitual coincidir en un ascensor "con un CEO de un unicornio o de una startup con muchísimo capital detrás".

De la necesidad a la solución tecnológica

El modelo de GoVentures se basa en la cofundación. "Ellos detectan una necesidad o una oportunidad de innovación y nosotros les ayudamos tanto con un primer capital [...] como con el equipo tecnológico para ir de esa idea a definir, realizar y lanzar ese producto", ha detallado García. Este puente entre la idea y el mercado se establece a menudo a través de los institutos de investigación e innovación de los hospitales, que actúan como nexo.

Proyectos con impacto real en la salud

Un ejemplo reciente es la aplicación 'contacto', nacida en el Parc Taulí Hospital Universitari. Se trata de una herramienta que, en palabras de García, "consiste en romper la cadena de contagios en enfermedades de transmisión sexual", permitiendo avisar de forma anónima a las parejas sexuales de una persona diagnosticada.

Otro caso de éxito es la colaboración con el doctor Alfonso Amado, neuropediatra infantil. Ante el aumento de casos de autismo y problemas de neurodesarrollo tras la pandemia y las crecientes listas de espera, crearon una plataforma para "ofrecer ese diagnóstico y terapia de manera remota". El objetivo es "democratizar el acceso al diagnóstico temprano" mediante el uso de videodiagnóstico y la implementación de inteligencia artificial para apoyar a los profesionales.

'Break The Gap': una oportunidad para innovar

Para los profesionales con una idea que necesiten apoyo, la compañía organiza 'Break The Gap', un programa de aceleración anual que selecciona cuatro proyectos finalistas. "Se aceleran durante julio, agosto, septiembre, y todo ello finaliza en septiembre con una final presencial", explica el CEO. El programa pone a disposición de los sanitarios un equipo de mentores que les ayuda a convertir su proyecto en una startup viable.