Varios estudios demuestran cómo se puede controlar lo que sueñas: "Un 26% ya es capaz de hacerlo"

Un tercio de nuestras vidas la pasamos durmiendo, y una parte importante de ese tiempo la dedicamos a soñar. Hay personas que son conscientes de lo que están soñando, incluso pueden llegar a controlar el contenido de sus sueños. A este fenómeno se le llama “sueño lúcido”, y es más común de lo que pensamos.

A más de la mitad de la población adulta le ha pasado al menos una vez a lo largo de su vida, y a más de un 20% de la población le sucede a menudo. En 'La Tarde' se ha querido tratar este tema en profundidad, y por ello Pilar Cisneros ha charlado con Joaquín Mateu, Doctor en Psicología Clínica y de la Salud y docente de la Universidad Internacional de Valencia.

Todos soñamos, pero no todos somos capaces de controlar lo que soñamos. El experto ha explicado cómo de normal es controlar sus sueños: “Aproximadamente la mitad de las personas del mundo han tenido algún sueño lúcido alguna vez, y un 26% aproximadamente lo tienen todos los meses. Es algo infrecuente, que ocurre de forma no deliberada, es algo que no podemos provocar de forma intencionada”.

¿Qué ocurre cuando soñamos?

Joaquín Mateu, ha expuesto lo que ocurre en nuestro cerebro cuando soñamos: “Es como si nos adentráramos en un punto en el que nuestra conciencia es incapaz de juzgar que aquello que nos rodea no es coherente. Seguro que muchos recuerdan haber visitado la casa de algún familiar en sueños y la casa era completamente diferente, y ni siquiera se daban cuenta de ello. Esto nos ocurre porque nuestra conciencia de la realidad se diluye durante los sueños”.

¿Y qué ocurre en nuestro cerebro durante un sueño lúcido?



Nuestro cerebro no acaba de desconectar, y no se diluye por completo: “Lo que ocurre precisamente en los sueños lúcidos es que somos capaces por un momento de apreciar que algo de lo que estamos viviendo no encaja en absoluto con lo que debería ser, y súbitamente asumimos una conciencia de que estamos soñando. Entonces ya somos capaces de manipular los tejidos oníricos y en última instancia, generar imágenes en ese escenario”.





“Sí, es algo que se puede aprender”

¿Quieres controlar tus sueños? Pues parece que se puede aprender a hacerlo según el experto: “Hay algunas estrategias, hay estudios que han tratado de utilizar los sueños lúcidos como estrategias terapéuticas para afrontar problemas emocionales de muy diverso tipo, especialmente las fobias o las ansiedades. Es una metodología bastante compleja. Por ejemplo, las personas que van a aprender a tener sueños lúcidos, aprendan en su día a día a cuestionarse si aquello que están viviendo es o no real. Consiste en observar y reconocer que lo que tengo a mi alrededor es coherente. Y aprender a hacerse esa pregunta hasta cierto punto, hasta que se queda automatizada dentro de nosotros de tal forma que nos la planteamos cuando nos adentramos en un sueño”.

Cuando somos capaces de romper esa pared, esa pérdida de capacidad crítica de la realidad que es común en los sueños, es cuando de repente ocurre un sueño lúcido.

¿Los sueños lúcidos afectan en el descanso?

Este tipo de sueños implican una gran actividad neuronal, y el experto ha explicado cómo funciona nuestro cerebro en estos casos: “Cuando nosotros observamos el cerebro de una persona que duerme, podemos ver que a medida que nos vamos adentrando en las fases del sueño, las ondas cerebrales va atenuándose poco a poco. Pero en cierto momento parece que nuestro cerebro empieza a tener una actividad muy parecida a cuando estamos despiertos, es lo que se llama sueño paradójico o sueño REM y aquí es donde ocurren los sueños lucidos. Mientras que lo sueños normales pueden ocurrir en distintos momentos del proceso del sueño, los sueños lúcidos solo ocurren aquí. Y es una característica muy particular, porque además concurre con algo que es que en nuestro cerebro la parte de la corteza pre frontal que es la que nos hace reflexionar, está mucho más activa durante los sueños lúcidos que durante los sueños normales. Según muchos estudios, esto puede interferir en la calidad del sueño”.

¿Es normal no acordarse de los sueños?

Todos conocemos a alguien que no recuerda sus sueños, pero la realidad es que todos soñamos: “El sueño es como una especie de distracción que nos pone nuestro cerebro frente a nosotros para encargarse de otras cosas sin darnos cuenta. Dentro de todas esta actividad, hay algunas estructuras entre ellas el hipocampo que se encarga de la consolidación de la memoria que no funcionan de la misma forma que funcionan en vigilia, esto hace que las cosas que soñamos se nos olviden”.

Nunca dejaremos de soñar, y ahora ya sabemos que podemos aprender a controlar lo que soñamos. ¿Pero a qué precio? Si quieres descansar al 100% lo mejor es tener la menor actividad neuronal posible.