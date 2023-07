Una psiquiatra explica los detalles a tener en cuenta para detectar si tu hijo sufre aislamiento social

Existe un fenómeno en Japón conocido como 'hikikomori'. Este término se refiere a los jóvenes que se aíslan de la sociedad, se encierran en sus habitaciones y realizan toda su vida ahí, sin salir ni tener ningún tipo de contacto humano. Este fenómeno que se ha visto agravado por las redes sociales e internet en general, se está extendiendo fuera de las fronteras japonesas. Esta expansión existe ya desde hace algunos años, pero tras el covid ha aumentado exponencialmente con jóvenes que ya no querían salir de las habitaciones de sus casas. Pese a que la cuarentena y la pandemia habían acabado, decidieron quedarse ahí.

Se estima que existe medio millón de jóvenes que actúan como una especie de ermitaños modernos. Teruo Miyanishi, profesor de la Universidad de Wakayama, explica que los 'hikikomori' “son personas que se aíslan sin ningún tipo de contacto social por más de 6 meses”. Los 'hikikomori' no tienen amigos, suelen ser hijos únicos que no tienen contacto con nadie ni se interesan por nada y el mundo exterior no tiene sentido para ellos. El perfil de estos jóvenes suele ser el de estudiantes brillantes que no supieron afrontar el nivel de exigencia de una sociedad cada vez más competitiva, aunque este no es el único factor.

Este fenómeno se da, principalmente, entre jóvenes japoneses de entre 13 y 30 años. Ito, protagonista de un documental sobre el tema, es uno de ellos, y explica que se despierta “sobre las 4 o las de la 5 tarde y me acuesto unas 12 horas después. Cuando abro los ojos no tengo fuerzas para levantarme de la cama. En cierto momento me sentía bien viviendo así, pero ahora esta habitación es una especie de refugio para mí. Hay algo que me ata a esta habitación”.

El fenómeno 'Hikikomori' se extiende

Este no es un fenómeno que ocurra solo en Japón. En España hay cada vez más casos constatados por el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar, en Barcelona. Ángeles Malagón, psiquiatra de este hospital, ha explicado en 'La Tarde' que esta situación se debe a diferentes causas como “factores genéticos, psicológicos y sociales influyen en que una persona se aísle”. La doctora ha afirmado que “la alta exigencia académica y social de Japón puede empujar a una persona que fracase en estos ámbitos a aislarse, pero la sociedad moderna occidental también ha evolucionado hacia esa exigencia, con lo que el fenómeno se está desarrollando en otras partes también”.

En 1998 fue la primera vez que se detectó este fenómeno, pero, según avanzan los años, cada vez hay más. Entre 2014 y 2018 hubo unos 200 casos. “En la mayoría de casos la familia juega un papel muy importante”, cuenta Malagón, “en todos los casos son los que acaban pidiendo ayuda. Al principio se generan unas dinámicas en casa en la que los padres normalizan que deje de ir a clase o de quedar con sus amigos porque creen que simplemente está pasando una mala racha”. Según la psiquiatra, el momento en el que hay que empezar a preocuparse es cuando “existe un abandono de los estudios o el trabajo, que no es de una semana ni dos. También es importante detectar si se vuelven poco comunicativos y se generan más discusiones”.

Según la psiquiatra, en la mayoría de casos “hay un trastorno asociado como ansiedad, trastornos afectivos, depresión o trastornos psicóticos”. El equipo que les ayuda es domiciliario. A base de visitas se va estableciendo el tratamiento para que poco a poco pueda ir saliendo aunque, como ha contado Malagón, “a veces la primera visita es a través de la puerta de la habitación porque no quieren ni abrir”.