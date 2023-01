Una nutricionista señala el cambio en el pan que puede ayudarnos a perder los 4 kilos ganados en Navidad

Las fiestas navideñas ya han terminado y ahora toca reengancharse a la rutina y a los buenos hábitos. Después de todos los excesos estamos saturados, y en ocasiones somos demasiado restrictivos con la dieta.

Los españoles engordamos de media 4 kilos en Navidad, y a la vuelta de las vacaciones intentamos mejorar nuestra alimentación de una forma muy brusca. Lo mejor en estas situaciones es contar con un especialista, como Beatriz Robles, nutricionista que ha estado en La Tarde.

Todos los años pasa lo mismo, al llegar enero y septiembre pensamos en las dietas y en perder peso. Pero... ¿Es el mejor momento para empezar un cambio tan grande?

Nuestra experta nos lo explica, y nos ofrece varios consejos. Lo importante es llevar a cabo un cambio a largo plazo, los cambios radicales no van a producir adherencia a los nuevos hábitos. Tenemos que encontrar un equilibrio en nuestra alimentación para poder respetarla y mantenerla en el tiempo.





¿Son recomendables los batidos detox?

Beatriz Robles: “A pesar de estar hechos con elementos que parecen saludables, no lo son. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria los ha clasificado como riesgo emergente”.

No recomiendan su consumo porque la mayoría de ellos está hechos con vegetales y frutal crudas, su alta carga de nitritos y oxalatos se absorben mucho más rápido de este modo. Esto podría llegar a provocar piedras en el riñón y otros problemas de salud.

Además, no hay que hacer “detox” porque no nos hemos intoxicado. No hay ningún proceso de “desintoxicación” que pueda llevarse a cabo con alimentos, además recordamos que no estamos intoxicados.

“Debemos sustituir algunos alimentos. Cambiar alimentos refinados por sus versiones 100% integrales. Como los cereales, el pan o la pasta".

En cuanto a los alimentos grasos, siempre debemos priorizar el consumo de aceite de oliva. Muchas dietas están basadas en un consumo bajo de clorhidratos, y es un error. Beatriz Robles, no explica porqué: “Hay que seguir consumiendo carbohidratos, pero en su versión integral”.

Todos hemos oído alguna vez que una copa de vino al día es buena para la salud, y la nutricionista, Beatriz Robles, ha destapado este mito. “No se puede atribuir ningún beneficio nutritivo al alcohol. Se recomienda reducir el consumo de alcohol al mínimo”.

También ha querido recordar la importancia que tienen las legumbres en nuestra dieta, aportan muchos nutrientes, fibra y proteína de calidad. Se deberían consumir al menos 4 veces por semana, o incluso todos los días.

Debemos tomar nota de todos estos consejos para poder aplicarlos a nuestra dieta de forma paulatina, y así poder mantener los buenos hábitos en el tiempo.