Una niña le pregunta a sus abuelos su historia y lo que le cuentan ha revolucionado un pueblo de Zaragoza

Valeria decidió un día sentarse con un cuaderno en el regazo y preguntar a sus abuelos Salvador y Rosa María cuál era su historia y lo que ambos le contaron ha terminado suponiendo una revolución en Maluenca, el pueblo de Zaragoza en el que viven. Los tres han pasado por los micrófonos de La Tarde para contar su historia y cómo ha terminado afectando, no sólo a su municipio, sino también a los de alrededor.

Y es que hay muchas páginas en la vida que podemos leer. Las de un libro de historia para un examen, la de una novela de aventuras, el poema que te escribió tu marido cuando era joven. Pero ¿y la historia de tus abuelos? “Ya me imagino a Pilar (Cisneros) contándole las batallitas de mi vida a mis nietos, aunque no sé si tendré historias tan interesantes como las que vivieron nuestros mayores”, comentaba el comunicador Javi Nieves, este miércoles en La Tarde.









Valeria revoluciona su pueblo de Zaragoza



La iniciativa la puso en marcha la Asociación Somos Maluenda con la intención de saber la historia de vida de quienes vivieron muchos de esos momentos que estudiábamos en el colegio. Tras el de Valeria se han hecho hasta ahora otros 200 cuadernillos de unas 15 páginas cada uno. Pero, concretamente el de Valeria, una joven estudiante, recoge lo que sus abuelos Salvador y María Rosa le contaron. Tanto ha gustado esta idea, que muchos pueblos de alrededor están pidiéndoles el modelo de este cuadernillo para hacerlo también con sus abuelos.

El cuadernillo tiene un diseño espectacular y muy bonito y hay, por ejemplo, en la primera página del bloque, una fotografía de una niña pequeña en color sepia y una pregunta con varias líneas en blanco para responder.





Qué les contaron sus abuelos a Valeria



Entre las muchas historias que le contaron sobre su vida, los abuelos de Valeria quisieron comparar los juguetes de su nieta con los que tuvieron ellos: “Teníamos pocos juguetes, un palo de escoba y una caña para simular que era un caballo, y más mayor teníamos el redoncho, del culo de un bozal sacábamos el aro y lo íbamos rodando por la calle”. Otro: La trompa. “Llevaba un cordil, lo hilabas, la tirabas y rechiflaba. Es la peonza, que ahora con los nombres tan modernos...”, explica Salvador en La Tarde.

Pero lo que más ha sorprendido a Valeria, como cuenta en COPE, es “cómo vivían antes, cómo eran las calles de Maluenda, cómo se divertían ellos”. “Son tantas las que le he contado, las calles eran de barro y cuando llovía todo se embarraba y nos ponían unas botas de plástico, no como las de ahora, no estaban forradas, y salían sabañones”, aseguran.

“Cuando tenía 7 años la economía de las familias eran limitadas y los hombres tenían iniciativas de comprar terneros en la feria de Soria, y cuando dices que tardabas dos días en traer el ternero, te dicen que parecía el oeste, pero es que es lo que había” comenta el abuelo de Valeria entre risas. “No había cuartos de baños, estaban en la galería y lo que se hacía iba a un pozo ciego, ya con el tiempo pasó la acequia y pusieron un motor para que subiera el agua, pero si no teníamos que ir a la fuente”, concluyen.