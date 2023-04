Una mujer de Vigo recibe una llamada inesperada y termina en el calabozo: "Fue como una película"

Imagínate que estás en casa tranquilamente, sentado en tu sofá, viendo la televisión o escuchando la radio y de repente te llaman por teléfono. Es la policía y te dice que tienes que ir a comisaria, pero no sabes por qué. Cuando llegas, te retienen, te suben esposada a un furgón con otros presos y te llevan camino del juzgado. Todavía no sabes de qué se te acusa. Pasas incluso un tiempo en los calabozos del juzgado y te enteras finalmente de lo que pasa cuando compareces ante el juez. Tienes hasta una orden de búsqueda y captura.

Pues esto que acabas de escuchar y que suena a una película de terror, es la historia de Cristal Cougil. Cristal, que vive en Vigo, fue detenida en junio del año pasado durante varias horas porque alguien le suplantó la identidad y cometió un crimen usando su nombre y sus datos. Ha pasado por La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

Todo empieza cuando su hijo quiere vender su coche. Y hace lo que podríamos hacer todos: pone un anuncio en internet. "Se pone en contacto una persona interesada", explica. "Le pidió todos los datos para hacer una transferencia inmediata, pero cuando tuvo todos los datos, le bloqueó", añade. Por eso "mandó una foto del DNI y yo le mando una mía y ahí ya nos bloqueó". Pero tomaron una decisión: "Nosotros nos dimos cuentas que era una estafa y denunciamos".

Fue ahí cuando empezaron a crear cuentas a su nombre: Al tiempo me llaman "de Madrid" para decirle que hay una cuenta a su nombre y que parecía fraudulenta. Le preguntaron que si era suya: "Le dije que no, la cerramos y quedó la cosa ahí". Entonces el juzgado de Palma la llamó diciendo que tenía que personarse en el juzgado de Vigo.

Pensó que le había abierto una cuenta como la de La Caixa "pero me dicen que me tienen que detener porque estoy en busca y captura en Palma". En ese momento se presenta en comisaría y la llevaron "esposada en un furgón al juzgado". Cuenta que en el juzgado estuvo "unas horas en el calabozo". A pesar de todo, aún confiesa: "hoy en día no estoy muy segura de cómo fue". Sí que le contaron que "alguien" había alquilado un piso en Palma y que el piso "no existía".

"Yo estaba tranquila porque era como una situación surrealista", reconoce Cristal. "Nunca pensé estar acusada de estafa" pero "estaba como en una nube". Solo fue "con la sentencia en la mano pensé que era más grave de lo que parece".

Estuvo en el calabozo "unas horas". Cuenta que eran 3 personas. "Yo fui la segunda en declarar" y cuando declaró tampoco le quedó muy claro por qué le acusaban. Dicen que la persona "abrió una cuenta en Booking y estaba alquilando un piso que no existe". Y ahora está pendiente de juicio. En el auto dice que pone que le dejan con libertad "con suficientes pruebas" contra ella.

Sería un juicio en Palma por videoconferencia desde Vigo. En esa cuenta también está con su padre. "A él también le abrieron una cuenta fraudulenta y le acusaron de fraude", pero su padre está con demencia y no puede abrir una cuenta. Le explicó a la jueza que no podía ni siquiera abrir una cuenta y declara que seguramente cierren el caso.

Se ha quedado sin abogado de oficio. "Qué sentido tiene que un banco abra una cuenta sin una firma presencial", reflexiona Cristal. "Me lo tomo a veces a cachondeo", cuenta. Lo hace para que su hijo no sufra por esta situación. "Fue tal cual, como una película", confiesa. Dice que no reaccionó porque dijo “no me está pasando".