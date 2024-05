Una campeona de snowboard desvela el recuerdo que le salvó la vida en un alud en Suiza: "Volver a nacer"

Cuanto más empinada, mayores son las dificultades. Algunos abandonan antes de empezar; otros se sientan en el camino y ven cómo los demás les van pasando; están los que siguen ascendiendo, aunque sea a ritmo lento; y luego, los extraordinarios como Nuria Castán, que cuanto más alta y más empinada es la montaña, más emoción sienten.

Nuria Castán es en estos momentos la Subcampeona del mundo del Freeride World Tour 2024. Es la primera deportista española en conseguir este título, tanto en hombres como en mujeres. Por supuesto que tiene muchos más títulos, porque lleva compitiendo desde que es una adolescente, pero éste el más importante. Y lo es también por lo que ocurrió hace un año.

Un alud que casi acaba con Nuria



Hace poco más de un año sobrevivió a un alud en Bec Des Rosses, en Suiza. Era el 4 de abril de 2023. “Cuando me tocó a mí di dos vueltas y alrededor empezaron a romperse grandes bloques de nieve”, cuenta la propia Nuria en una carta que compartió en redes sociales. “Todo pasó súper rápido y, lamentablemente, también me llevó bajo la nieve, perdí los guantes y quedé completamente enterrada bocabajo”.

“La avalancha se deslizó casi sin sonido y la parte de la punta de mi snowboard, y eso permitió que la búsqueda fuera a buen puerto. Intenté gritar, moverme, hasta que acepté la realidad de mi situación y que iba a morir”, concluye en una carta que leía el equipo de La Tarde en directo.

El recuerdo que salvó la vida de Nuria



Javi Nieves, colaborador de La Tarde y comunicador de Cadena100, se sorprendía de un detalle de esa carta y le lanzaba una pregunta a la deportista: “Hay una cosa que dices en esta carta que me sorprende mucho y es que hablas de que estabas bocabajo pero, ¿puede uno cuando cae tanta nieve saber si está bocabajo o bocarriba?”

Y es que, efectivamente, reconoce Nuria Castán que “cuando estas enterrada en realidad no sabes a cuántos metros estás y si estás bocarriba o bocabajo”. “Cuando me di cuenta de esto fue que, al estar un minuto intentando excavar y decidí calmarme para reducir el gasto de oxígeno, me di cuenta de que mi cuerpo se orinó y bajó a la parte del pecho y, por gravedad, supe que estaba bocabajo”.









“Qué sangre fría”, se sorprendía la copresentadora del programa de COPE, Pilar Cisneros. Pero es que hay un detalle, o más bien un recuerdo de un entrenamiento previo, que terminó por salvar la vida a Nuria. “Como freerides tenemos siempre que realizar entrenamientos de rescate o de leer el terreno o las montañas, y estos entrenamientos nos enseñan qué hacer en el peor de los casos”, desvela en ellos micrófonos de COPE.

“Es difícil estar calmado en situaciones de mucho estrés, pero es lo mejor que puedes hacer porque el cuerpo, cuanto más te mueves, más te pide oxígeno, y tienes que esperar que tus compañeros te fueran a rescatar. Tuve mucha suerte porque, en otra situación, a lo mejor no hubiera salido”. Una reflexión que comparte su propio padre en La Tarde, donde asegura que su hija “volvió a nacer” aquel día.