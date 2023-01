El truco para saber que la baliza V16 que te han vendido está homologada por la DGT: Obligatorias para 2026

Los triángulos de emergencia que solemos llevar en el coche tienen los días contados. A partir de 2026 estarán prohibidos, y se deberán utilizar por obligación las balizas geolocalizadas V16. Puede que ya tengas este tipo de señalización para tu coche, puesto que se pueden utilizar ya en caso de emergencia o accidente en la carretera. Sin embargo, muchas de las que ahora mismo se encuentran disponibles no son las que serán obligatorias dentro de tres años, y es que algunos modelos actuales no incluyen aún la función de geolocalización.

En caso de accidente a partir de 2026, solo se podrá señalizar con esta nueva luz de emergencia, que podrá ser geolocalizada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Ya no va a ser necesario entonces salir del vehículo para poner los triángulos de toda la vida, tan solo es necesario sacar la mano por la ventanilla y colocar la baliza en el techo del coche. Esta medida busca evitar las muertes de tráfico de personas que salen de sus vehículos cuando se produce un accidente.

Cuando la DGT recibe las coordenadas del vehículo accidentado o averiado, reenvía estos datos a todos los vehículos conectados y la información también aparecerá en los paneles de la carretera.

Uno de los requisitos a la hora de utilizar esta baliza V16 es que esté homologada. Si hacemos una búsqueda por Internet podemos encontrarnos todo tipo de modelos de luces de emergencia, de diferentes tamaños, colores y precios. Pero siempre debemos tener en cuenta antes de comprarla que verdaderamente sea la correcta.

En primer lugar, la baliza debe tener un código de homologación que pueda verse sin dificultad y no se deteriore, tal y como explica Javier Llamazares, presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial. "Hay que tener cuidado con eso. De todas formas, se irán haciendo campañas informando de estas homologaciones y códigos". Llamazares también prevé que de aquí en adelante se irá regularizando mucho más la venta de estas balizas, para así no caer en el error de comprar alguna que no nos sirva.

El presidente de la fundación recuerda que desde 2021 se pueden usar estas balizas, en su versión no geolocalizable, en sustitución de los tradicionales triángulos. Ahora mismo, de hecho, conviven las tres variantes: triángulo, baliza sin geolocalización y baliza geolocalizada.

Si queremos adelantarnos e ir comprando ya una de las que incluyen la función de geolocalización Javier Llamazares indica que el precio de las homologadas suele rondar entre los 50 y los 60 euros, por lo tanto habría que desconfiar de las que sean más baratas. Considera que es buena opción tanto esperarnos a comprar una con geolocalización cuando se vaya acercando la fecha de su obligatoriedad como adquirirla ya. "Esperar al último momento y coger una geolocalizable, o adquirirla ya y que sea geolocalizable. En caso de avería, emergencia o accidente, la DGT ya puede avisar a través de paneles que hay un accidente, y evitar y disminuir la exposición al riesgo que tiene ese vehículo en la carretera".

En cuanto a si la DGT puede terminar utilizando este nuevo sistema para otros fines, como poner multas, Llamazares considera que "el objetivo de esta V16 es solamente para reducir la exposición al riesgo y avisar al resto de conductores. Que no teman los conductores que hay algo más allá", asegura.