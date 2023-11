El truco de algunas familias españolas para combatir el precio del aceite de oliva: "La calidad es buenísima"

Quien tiene un olivo, tiene un tesoro y más, al precio que está ahora el aceite de oliva. Ahora lo encontramos un 73,5% más caro que hace un año y un 10% más que en agosto. Así las cosas, emerge un fenómeno nuevo: cualquier particular que tenga unos cuantos olivos en una parcela, a los que antes, apenas prestaba atención, ahora recoge sus olivas y las lleva a una almazara para convertirlas en litros aceite.

El caso de Carmen es que ella heredó de su padre dos hectáreas en un pueblo de Sevilla. Para un agricultor que quiera vivir de este negocio es poca cosa, pero si hablamos de autoconsumo no está nada mal. Su padre compró en 1951 la tierra que ahora ella custodia. No tenía nada que ver con el olivo, has sido modista, ha ayudado a su marido carpintero a pintar muebles y de repente, decidió meterse a agricultora cuidando su olivar y llevando las olivas a una almazara de Córdoba.





Muchas familias están acudiendo a las almazaras para recolectar su propio aceite

El año pasado recolectaron 3.000 kilos, este año 2.846 kilos y Carmen explicaba en 'La Tarde' que, de ahí, el aceite que extrae de sus olivas para ella ha sido de 360 litros. "Me los he traído en frío porque si les doy temperatura me traigo más aceite, y la calidad es buenísima". Son muchos litros para consumir una familia y lo que hacen es repartirlo entre ellos.

Carmen es un ejemplo de lo que está haciendo ahora mucha gente y a la almazara que lleva el aceite es a la de Federico Jiménez, al frente de 'Aceites Fuenteoliva' en Fuente Palmira, Córdoba, que coge un mínimo de 600 kilos de aceitunas. "Mucha gente antes de que estuvieran estos precios también hacían su propio aceite", explicaba. Además, en una hora ya puedes recoger el aceite.

¿Cómo es el proceso de una almazara?

Este año han percibido que ha habido un aumento de pequeños productores que buscan obtener su propio aceite. Un fenómeno que viene de la mano de la subida del precio del aceite, y es que ahora, más que nunca, lo podemos llamar “oro líquido”. Un árbol da de media 20 kilos de aceitunas, pero no todo lo que llega vale para hacer aceite.





El proceso de funcionamiento de una almazara, Federico mencionaba que en primer lugar, "el agricultor la trae en su carro y la descarga, hacemos el proceso de limpieza y lavado, lo pasamos al molino que tritura la aceituna, después por la etapa del batido donde batimos la aceituna para que vaya soltando el aceite. Es importante decir que no le metemos temperatura ninguna, con lo cual guarda todo su aroma".