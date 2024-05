Maldita Nerea demuestra que la música es más que entretenimiento

El festival 'Murcia On', que comienza la próxima semana, traerá este verano a la ciudad de Murcia a diferentes artistas nacionales e internacionales como Luis Miguel, Ricky Martin, Tom Jones, Take That, Maná o Gilberto Santa Rosa, Estopa, Raphael, Melendi, Manolo García, Rozalén y Hombres G.

Según ha anunciado el alcalde de Murcia, José Ballesta, el festival va a contar con presencia murciana ya que el grupo musical Maldita Nerea pondrá el broche de oro el próximo 19 de octubre de 2024 en la Plaza de Toros de La Condomina en Murcia.Todo gracias a un concierto que estará dirigido al público más joven, e incluso infantil, que cada vez se siente más atraído por la música del grupo liderado por Jorge Ruiz.

Alcalde de Murcia, José Ballesta, sobre el concierto de Maldita Nerea: "Va a ser un concierto especial, que tiene un compromiso especial con los jóvenes. Va a ser un concierto que se va a abrir a un público que no es habitual en los conciertos, que se va a abrir a los niños con precios especiales, un formato accesible para los niños".

Jorge Ruiz, que tendrá como telonero al pinchadiscos conceptual M.Lacroix, también murciano, ha prometido una noche emocionante, recorriendo todos los éxitos que han marcado la trayectoria de Maldita Nerea, que vuelve a la ciudad que vio nacer a la banda en un encuentro imprescindible para sus fans.

El músico Jorge Ruiz ha señalado que, tras ocho discos de estudio y uno en directo --junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia--, en los últimos tiempos están apreciando un claro descenso en la media de edad entre los asistentes a sus conciertos, siendo cada vez más frecuente la afluencia de jóvenes e incluso niños a sus conciertos.

Maldita Nerea y el Ayuntamiento de Murcia han querido que los más pequeños tengan mayores facilidades para acudir al concierto del 19 de octubre en la Plaza de Toros, acordando poner las entradas a mitad de precio para los menores de 12 años.

Maldita Nerea demuestra con sus canciones que la música no solo sirve como entretenimiento. También ayuda a educar.