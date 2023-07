Trías de Bes opina sobre una de las medidas fiscales que propone un partido político: "Casi confiscatorio"

En la campaña electoral se ha hablado muy poco de la materia fiscal, este es un asunto muy importante para el bolsillo de los ciudadanos. Con Trías de Bes en 'La Tarde' repasaremos las propuestas fiscales de los principales partidos políticos. ¿Qué se intentan con las normativas que proponen? ¿Por qué unos las llevan y otros no?

Hay que tener en cuenta que venimos de unos años de mucho gasto, en gran parte provocado por las medidas para paliar los efectos de la pandemia, pero a la vez el estado ha ingresado mucho también, en parte con la subida de los precios.

El PSOE busca evaluar la prórroga de los nuevos impuestos a entidades financieras, empresas energéticas y grandes fortunas. Ante esta idea, Trías de Bes opina que no habrá mucho cambio respecto al mandato anterior: "Todo seguirá igual", además añade que si de él dependiese la eliminaría.

Otro de los cambios que propone Pedro Sánchez es la convergencia fiscal entre las comunidades autónomas. El experto ha afirmado que la competencia es mala y la unión entre comunidades es algo positivo. Aun así, no se encuentra del todo de acuerdo con este cambio: "No me gusta la distinción de pagos y tributos en las distintas comunidades".









El PP aspira a intentar deflactar el IRPF sobre los primeros 40.000 euros de renta, para paliar parte del impacto de la inflación, el experto ha explicado que esto consiste en adaptar los tramos en cuanto a la inflación, "ajustándolos a cada tramo". El economista está de acuerdo con esta, aunque matiza: "Debería haber llegado antes".

Otra de las decisiones de Núñez Feijóo es ampliar la rebaja temporal del IVA de los alimentos a carne, pescados y conservas. Al igual que en la anterior normativa, Trías de Bes ha asegurado que es positiva, pero que llega muy tarde, el sector de la alimentación la ha estado pidiendo a gritos desde hace tiempo. El especialista ha añadido otra posible medida: "Eliminar el impuesto en solidaridad".

LAS MEDIDAS DE SUMAR Y VOX





Por su parte, SUMAR ha propuesto elevar del 45% al 52% el tipo marginal del IRPF desde 300.000 euros y aumentar al 30% el del ahorro a partir de 120.000 euros, además de eliminar deducciones no justificadas del Impuesto sobre la Renta. Ha opinado contundentemente: "El partido se llama SUMAR y buscan sumar impuestos de toda índole y que los ricos paguen más". Ha afirmado tajantemente que esta subida es "casi confiscatoria".

Ha explicado que los políticos suelen optar por el camino fácil. Que en este caso es cobrarles más a los que ya pagan los impuestos y no hacen lo que tendrían que hacer, adentrarse en la economía sumergida, la cual es abundante en nuestro país

El partido de Santiago Abascal, intentaría rebajar el tipo general del IVA, del 21% al 18%; el reducido, del 10% al 8%; y fijar un 0% para productos de primera necesidad esenciales. Suprimir los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Plusvalía municipal en todo el territorio. El economista no cree que todo esto sea posible, lo ve algo positivo pero utópico: "Al igual que Feijóo pedía a Sánchez que firmase un papel para abstenerse, ojalá VOX hiciese lo mismo con esta medida".