"Un trabajo muy aplaudido": Un científico de León acaba con el gran debate sobre la muerte de los dinosaurios

Los dinosaurios han tenido siempre un lugar de preferencia en la divulgación científica: son fascinantes, misteriosos, conocemos mucho pero aún hay mucho por conocer. También el cine y Spielberg han tenido culpa en la dinosauriomanía. Los científicos aplauden bastante la teoría de que fue un meteorito el que acabó finalmente con los dinosaurios pero hay otra teoría que sí que ha suscitado mucho debate en la comunidad y en la ciencia desde que se estudia el Cretácico.

Jorge García Girón, investigador posdoctoral en biogeografía en las Universidades de León y Oulu (Finlandia), tiene 43 matrículas de honor, y ha pasado por los micrófonos de La Tarde para, junto a Jorge Alcalde, explicar en qué consiste su estudio y de qué manera ha revolucionado el mundo de la ciencia. Un trabajo que, en palabras de Alcalde, divulgador científico, ha sido “muy aplaudido internacionalmente”.

El fin de uno de los grandes debates sobre los dinosaurios



“Intetemos retrotaernos 84 millones de años, 18 millones antes de la extinción: ahí empezamos a estudiar los ecosistemas dominados por los dinasaurios, estudiando una ventana temporal hasta la extinción, y otro de 5 millones después de la extinción”, explicaba García Girón, premio a la Mejor Tesis Doctoral de Europa por la Federación Europea de Ciencias del Agua (EFFS). “Recopilamos datos de 1.600 registros fósiles de norteamérica. Nos propusimos estudiar cómo eran los ecosistemas antes, durante y después. Estudiamos las redes alimentarias y el nicho ecológico (espacio ecológico que ocupaban las diferentes especies)”, aclara.

Y es que, así, el equipo que dirige este científico de la Universidad de León ha conseguido zanjar uno de los grandes debates: ¿ya estaban los dinosaurios en decadencia y a punto de extinguirse cuando cayó el meteorito o habrían seguido dominando la tierra muchos millones de años?

“Lo que encontramos fue interesante: en paleontología se han debatido dos hipótesis. La primera es que los dinosaurios estaban condenados a la extinción, tenían menos capacidad para generar nuevas especies, no dominaban los ecosistemas... Y, por otro lado, la otra hipótesis era que los dinosaurios sí que dominaban los ecosistemas y que eran organismos extremadamente fuertes”, apunta. El resultado de García Girón defiende que el caso más probable es el segundo.









¿Si no hubiese caído el meteorito habrían aparecido los humanos?



“La caída del asteroide es una serendipia y tuvo un impacto brutal en los ecosistemas y si no se hubiese producido los dinosaurios podrían haber seguido siendo los dominadores del mundo durante un tiempo indeterminado”, explica el científico. “Presentaban unas dinámicas muy estables, no estaban acostumbrados a cambios, pero los mamíferos que ya habían aparecido tenían una mayor flexibilidad, por eso sobrevivieron tras el impacto del meteorito”.

Teniendo esto en cuenta, ¿si no hubiese caído el meteorito habríamos terminado apareciendo los humanos? “La creencia tras el estudio es que, millones de años después, si no se hubiese producido el impacto, los dinosaurios se habrían mantenido como los reyes del mambo y los mamíferos no se hubiesen diversificado como lo hicieron, sobre todo los placentarios”, concluye.