La conclusión que saca Tomás Guasch tras conocerse los finalistas de las competiciones europeas: "Es una estafa"

Madrid - Publicado el 09 may 2025, 19:17 - Actualizado 09 may 2025, 19:26

En esta semana ya hemos conocido a los finalistas de las tres competiciones europeas. En la Liga de Campeones, PSG e Inter de Milán se verán las caras en Munich.

Tottenham y Manchester United se enfrentarán en la final de la Europa League de Bilbao. Y por último. Tendremos representación española en la final de la Conference League gracias a la presencia del Betis que luchará por su primer título europeo ante el Chelsea.

PSG-Inter, final inédita

El París Saint Germain y el Inter Milán, verdugos en semifinales de Arsenal y Barcelona, respectivamente, disputarán el próximo sábado 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich una final de la Liga de Campeones inédita.

El conjunto italiano luchará por el título de la máxima competición continental por séptima vez con la intención de romper el equilibrio que tiene en su palmarés, con tres finales ganadas y tres perdidas.

EFE Luis Enrique, tras la clasificación del PSG a la final de la Champions League.

Su rival, el PSG, disputará su segunda final de la Liga de Campeones después de la que perdió en la temporada 2019-20 bajo los efectos de la pandemia, con las últimas rondas a partido único en territorio portugués.

La final se jugó en el estadio de La Luz de Lisboa. Había dos técnicos alemanes en los banquillos. Thomas Tuchel en el conjunto parisino y Hans-Dieter Flick, ahora preparador del Barcelona, en el Bayern Múnich, que se llevó el triunfo y su sexto título por 1-0 con un gol del francés Kingsley Coman.

final inglesa

El Athletic se enfrentaba a un milagro. Remontar el 0-3 de la ida en San Mamés. Y los vascos lo intentaron y se pusieron 0-1 en Old Trafford ante el Manchester United, sin embargo, no pudo ser y el United se llevó el choque de vuelta también por 4-1. Un global de 7-1 que no marca la realidad de los encuentros.

EFE Los jugadores del United celebran la victoria ante el Athletic.

Con tantos de Dominic Solanke y Pedro Porro, el Tottenham ganó 0-2 al Bodo/Glimt, enterró el sueño continental del conjunto noruego y se clasificó para la final en la que intentará sumar una victoria en Bilbao frente al Manchester United para maquillar una temporada horrorosa.

betis, alegría española

El Real Betis Balompié se ha clasificado este jueves para la final de Conference League, lo que será la primera final de competición europea en toda su historia, debido a su empate (2-2) con prórroga ante la ACF Fiorentina y así haciendo bueno el 2-1 de la ida en estas semifinales.

Decidido todo desde la ida, con el 1-4 con el que se impuso en Estocolmo, el Chelsea sólo agrandó la excesiva diferencia que le separa del Djugarden, superado de nuevo en el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga Conferencia, con el conjunto londinense directo a la final contra el Betis.

CORDONPRESS Antony, con gesto emocionado, recibe el abrazo de sus compañeros para celebrar el pase del Betis a la final de la Conference

La opinión de Tomás Guasch

En una nueva entrega de Tiempo de Análisis, nuestro compañero Tomás Guasch habló de estas finales y relató un once de jugadores de lesionados que podrían haber ganado a cualquiera de estos equipos.

En su speech, Guasch criticó al fútbol moderno al que considera una estafa: "El fútbol moderno, que tanto les encantan algunos. Es una estafa total".

"Mucha suerte a los lesionados. Os queremos ver pronto. Sí, algún día, vamos. Poned la tele y que salgan los buenos", concluyó Guasch.