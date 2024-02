¿Tiene sentido hacer una EBAU única en España? Los pros y los contras según los expertos

Es un momento crítico en sus vidas. Lo sabes bien como estudiante o como padre. De ese examen dependerá poder estudiar lo que quieres y donde quieres.

Pero estas pruebas, ¿son iguales para todos?

Pues no. Las competencias en educación están transferidas y cada Comunidad Autónoma pone sus propios exámenes y hasta evalúa diferente. Un estudiante que se presente al examen en Asturias no tendrá las mismas preguntas que aquel que lo haga en Andalucía, aunque se examinen de las mismas asignaturas.

El Ministerio de Educación fija los contenidos que los alumnos deben adquirir para superar la prueba pero no especifica cuáles deben ser las preguntas que la entran en el examen. Eso depende de las comunidades. Ni siquiera condicen las fechas de los exámenes.

Una de las cosas que más sorprende es lo que pasa con las faltas de ortografía. Si cometes una falta en un examen en Extremadura te quitan medio punto, mientras que si cometes una falta en Baleares, no pasa nada, no te quitan puntos hasta la sexta falta.

¿Es un sistema que genera desigualdades entre los alumnos? Si es más fácil un examen en una comunidad autónoma que en otra ¿cómo repercute en los estudiantes a los que no les alcanza la nota para estudiar en su comunidad autónoma?

La opinión de los alumnos

Clara tiene 17 años, estudia en Madrid el bachillerato de Humanidades. Nos ha contado que quiere estudiar Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, donde le están pidiendo un 9.9 de nota para poder entrar aproximadamente. “Según van pasando los días cada vez me estresa más”, comentaba Clara.

Blanca también tiene 17 años, y está estudiando en Murcia el bachillerato Biosanitario. Quiere llegar a estudiar Medicina en la Universidad Pública de Murcia, y le están pidiendo un 13.1, o un 13.2 para poder acceder. Blanca coincide con Clara en que cada día se nota poco a poco más ese agobio y la presión del examen.

Clara ha contado como ella ha comentado con sus compañeros el por qué estos exámenes son diferentes. Blanca además considera que si tu nota es mejor tienes menos oportunidades de entrar a esa universidad a la que quieres ir, porque si el examen es “más fácil” al final las notas de corte irán subiendo poco a poco y “te obligan a tener que irte”.

Le hemos preguntado sobre esta desigualdad a José Antonio Marina, filósofo, ensayista y pedagogo que comenta que “en teoría para defender la igualdad de oportunidades, la prueba de selectividad debería ser común”. A pesar de ello, cree que esto no es posible porque “los programas educativos son diferentes”. Además, considera que esta prueba de acceso debe cambiar, defiende que sean las propias facultades universitarias las que deban hacer los exámenes.

Clara coincide plenamente con esta última posibilidad que propone José Antonio Marina. Cree que es una buena manera de comprobar que “las personas que entren a estas facultades tengan los conocimientos base que se necesitan para ellas”.

Blanca nos ha explicado que ya se está preparando para la EBAU: “hacer EBAU de otras comunidades, porque algunas son más difíciles o tienen algún matiz que te sirve para preparate la de tu comunidad”. Con todas las pruebas que ha hecho nos ha explicado que ha encontrado muchas diferencias entre los exámenes “sobre todo en cómo se estructura el examen”.

Blanca cree que la dificultad de los exámenes depende de cada año, no es siempre igual: “hay comunidades que unos años han tenido la EBAU bastante fáciles... pero hay otros años que realmente te pones a hacerla y dices si me hubiera todcado a mi me habría resultado bastante difícil”.

Clara también se prepara para la EBAU haciendo todos los exámenes de su colegio en formato EBAU, y además no deciden preguntas de las dos opciones, sino que hacen toda una misma opción para así prepararse mejor sin dejarse preguntas.

Se tendrán que examinar obligatoriamente de Lengua y Literatura, Inglés, Historia de España o Historia de la filosofía, una asignatura específica obligatoria la modalidad escogida, que puede ser, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, latín, dibujo técnico... Y, además, en el caso de que exista, te tendrás que examinar de la lengua cooficial, como es el caso de Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco o Galicia.

El año pasado se llegó al 96,38% de aprobados en España, siendo la Comunidad Valenciana con un 98,15% el mayor porcentaje de aprobados, y Baleares y Murcia, las que menos porcentaje con un 94,7%.