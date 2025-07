La tienda de Madrid que conserva uno de los tesoros más preciados y cada vez más demandados por los jóvenes: a buen precio y 'vintage'

En tiempos de la digitalización y auge de las nuevas tecnologías, una nueva tendencia está recorriendo las calles de nuestro país, atrapando a gente de todas las edades.

Hablamos de los llamados “móviles tontos”, móviles que únicamente permiten realizar llamadas y enviar mensajes. Podríamos llegar a pensar que su momento pasó y en parte es así, pero en una sociedad que no sabe vivir sin las redes sociales, aparecen los que intentan aislarse de la vida digital, al menos por unas horas al día, para intentar disfrutar más de la "vida real".

Para investigar en profundidad esta “moda”, en ‘La Tarde’ hemos accedido a una de las pocas tiendas que aún conservan estas viejas religiones y hemos hablado con su dueño, Rafael Prado, para que nos ayude a entender este repunte en los móviles más básicos del mercado.

Nostalgia y practicidad

Nokia, Mictel o Cubo, son algunas de las marcas que posan en el mostrador de la tienda FixMóvil Express, ubicada muy cerca de Atocha. Móviles pequeños con pocas funciones y dificultades, ideales para las personas mayores, los principales compradores, pero no los únicos: “Uno que otro que hemos vendido a alguien joven, pero en la mayoría, mayores. Mayores que quieren un teléfono básico para no liarse, no complicarse la vida, me imagino”.

Un reciente estudio sobre hábitos de desconexión digital, revela que tres de cada cuatro españoles entre 18 y 35 años se han propuesto reducir el tiempo frente a sus móviles, y más de la mitad valora hacer una desintoxicación digital. De hecho, el 38% desearía eliminar sus redes sociales, y uno de cada diez ya ha incorporado a su vida diaria un teléfono básico para desconectarse, al menos temporalmente.

Si que es cierto que muy pocos jóvenes reemplazan su teléfono de última generación por estos móviles antiguos, sino que utilizan los dos según el contexto. Es el caso de Carlos Pérez, el cual ha vuelto a desempolvar su viejo Nokia 3310: “Cuando estoy con amigos, estoy de verdad; ya no vivo pendiente de la pantalla ni me persiguen las notificaciones". Sin embargo, reconoce que los móviles de ahora son necesarios para casi cualquier cosa: " para el trabajo si que necesito mi smartphone”, explicaba Pérez.

Lo más importante por muy poco dinero

No podemos negar que los bajos precios siempre son uno de los atractivos principales. Rafa tiene en su tienda modelos que oscilan entre los 40 y los 70 euros, un precio asequible para hacerle a tu abuelo un regalo en su cumpleaños, más si tenemos en cuenta que el modelo favorito por los clientes no llega a los 60 euros. “El más vendido es este de tapa, que tiene las letras más grandes, ese cuesta 59,90 euros”, nos contaba el dueño de la tienda.

Estos dispositivos no permiten inmortalizar conciertos increíbles, ni siquiera un simple vídeo en el que mostrar tu destino de vacaciones, pero no solo te permiten llamar y enviar mensajes, también cuentan con acceso a las cadenas de radio más tradicionales, juegos míticos como el “Snake” o el simple pero muy importante, botón de emergencias, que a los jóvenes nos puede parecer un detalle insignificante, pero para nuestros mayores no lo es.

En definitiva, recuperar calidad de vida o poner un punto y aparte a nuestra vida en redes, es lo que hace de estos móviles un instrumento esencial para desconectar.