Thomas Buck, exmiembro de la Guardia Suiza, revela en COPE cómo funciona la seguridad de los papas: "Entre 8 y 14 horas de pie"

Thomas Book ex guardia suizo

Juran entregar su vida por el Papa, lo hacen en la fiesta del "Saco de Roma" denominación con la que se conoce el saqueo que llevaron a cabo en la ciudad de Roma las amotinadas tropas alemanas y españolas de Carlos V el 6 de mayo de 1527. Ese día murieron 147 Guardias Suizos defendiendo al Papa Clemente VII.

Thomas Buck nació en un pueblo muy pequeño de Suiza, fue un amigo el que le habló por primera vez de la Guardia Suiza. Viajo a Roma y quedó tan impresionado con la grandeza de la ciudad, del Vaticano y del Papa, que decidió formar parte de los hombres que protegen al Pontífice.

Para ser Guardia Suizo hay que cumplir una serie de condiciones, en primer lugar haber nacido en Suiza, ser católico, medir más de 1,74 cm, tener al menos estudios de bachillerato, contar con una buena salud: "y se recomienda que no hayas estado nunca en prisión", bromea Book

SE ENCARGÓ DE LA SEGURIDAD DE PABLO VI

Durante dos años se encargó de velar de la seguridad de Pablo VI. La primera vez que le vio fue tras su juramento: "me pregunto que de donde era. Le dije que de un pueblo muy pequeño lleno de vacas y de cerdos".

Thomas Book con Pablo VI

Cuando trabajaba con él, tenían poco contacto: "en mi primer día de servicio nos dijeron que nos íbamos a encontrar con el jefe", fueron a Castel Gandolfo y le dijeron que debía custodiar al Papa: "iba a ver a unas monjas españolas y tenía que evitar que se acercaran. Pero cuando vi al Papa me puse a aplaudir, olvidándome de todos los que estaban allí", nos cuenta.

Estuvo también, junto a Pablo VI cuando estuvo enfermo: " en el servicio de la noche, a las 23:00 horas, vino el coronel y me dijo que el papa estaba enfermo, le van a operar de la próstata" Hizo el servicio en su puerta, y también el día después de su operación: "veíamos entrar y salir médicos, y yo sólo rezaba por él".

En 1969 dejó la Guardia Suiza para ir a trabajar al centro Elis, inaugurado 4 años antes por Pablo VI. Se encargan de formar a jóvenes italianos, ofrece, entre otros, estudios de electrónica, electromecánica, tecnología multimedia, relojería, telecomunicaciones, logística y hostelería. "Cuando le dije que me iba a trabajar allí, me dijo que iba a rezar por mí". Book estuvo trabajando allí 10 años, junto a otros ex Guardias Suizos.

"volvería ahora mismo a la Guardia Suiza"

El trabajo de un Guardia Suizo es muy duro. Totalmente quietos, sin gesticular, sin moverse nada, pase lo que pase: "podemos llegar a estar de pie de 8 a 14 horas. Con los meses o los años te haces, es un tiempo que usamos para rezar por el Papa".

Jura como Guardia Suizo de Thomas Book

Para Buck lo más duro del servicio es hacer guardia tras el mediodía, justo después de comer: "y más si hace mucho calor. pero también es complicada la noche. Pero vale la pena. Yo volvería ahora mismo a la Guardia Suiza". Se vive cómo una familia, todos se tratan como amigos y se ayudan cuando tienen un problema: "se es Guardia Suiza para siempre".

Durante la época de Pablo VI eran 75 guardias, Juan Pablo II lo amplió hasta 110, y con Francisco hasta los 135.