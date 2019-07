Uno de cada tres parados en España tiene más de 45 años. Un dato demoledor, y es que parece que la gente que se encuentra desempleada a esas edades deja de ser una persona con mucha experiencia y muchos años que dar de sí en el mercado laboral, como si de repente se convirtiesen en personas invisibles e inservibles. Por eso ha llamado tanto la atención en las redes sociales una oferta de trabajo de un bar de Granada cuyo principal requisito era tener más de 50 años.

Silvia es la dueña de Ibéricos Alhambra y cuenta a 'La tarde de COPE' por qué se busca ese perfil de trabajador. Silvia cuenta que no es la primera vez que lo hacen, hace cuatro años recibieron un currículum de un señor de 55 años que llevaba 5 años en paro y que tuvo un negocio de hostelería. Una persona muy valida que tenía muchas cosas que aportarnos y a partir de ahí hemos seguido contratando gente mayor de 45 años.

Su nueva propuesta de trabajo ha recibido más de 4000 currículums. Uno de ellos lo envió Ana, que ahora lleva dos semanas trabajando en el bar granadino Ibéricos Alhambra.

Ana llevaba mucho tiempo en paro y declara que “sentía que a partir de una cierta edad no tienes vida, ya no eres nada” hasta que conocí la oferta de Silvia. Ana tiene a sus espaldas 35 años de experiencia en cocinas. Al ver el anuncio no se creía las condiciones de la oferta laboral, pero a pesar de ello decidió mandar sus credenciales.

A los tres días Ana recibió la llamada de Silvia y al día siguiente empecé a trabajar en el local hasta el día de hoy dedicándose a la cocina más elaborada del local.

Ana agradece este oportunidad que “le da la vida y ganas de darlo todo en el trabajo” y concluye que los mayores de cincuenta como ella “tenemos mucha vida y mucho que dar todavía”.