Solo tengo cinco minutos: “Sinacio a Juicio”

Hoy es el día. Expectación máxima. Fotógrafos y cámaras por toda la Cope. Sinacio hace su entrada en el estudio,, haciéndose paso entre la multitud, con el jamón bajo el brazo y dispuesto a subirse en la báscula. Por fin desvelaremos si ha cumplido el “Reto del compromiso” y si ha conseguido bajar esos 15 Kgs.

Sin embargo, la situación pega un giro total cuando su abogado y representante legal, Alonso Gudjonsonson anuncia tajante que Sinacio hoy no se va a pesar. De repente, aparece un juez en el estudio y se monta un juicio rápido para dilucidar si tiene que pesarse o no. ¿Qué dictaminará el juez? ¿Serán las pruebas concluyentes? ¿Se tendrá que pesar hoy? No se lo pierdan.

Y atención que solo quedan unos días para que finalice el reto de Sinacio. Hay un jamón de los buenos de 9,5Kg en juego. Recordad que tiene que perder 15 Kg en dos meses. Si crees que Sinacio bajará lo conseguirá hay que mandar #SINACIOFLACO a @latardeCOPE. Si piensas que no lo conseguirá, manda #SINACIOGORDO. ¡Participa!