Dani Senabre, en El Partidazo de COPE, tira de ironía cuando se habla del 'Ni con Negreira' de Bellingham a Pedri: "Está bien, eso es grande y es simpático, ¿eh?"

En El Partidazo de COPE de este lunes también hubo lugar para hablar de la acción que destaparon las cámaras de 'El Día Después' durante El Clásico, cuando, en un momento del partido, en el que el Real Madrid va ganando, Bellingham le dice a Pedri, con Soto Grado al lado: "Ni con Negreira, ni con Negreira".

Dani Senabre ironizó tras escuchar la secuencia del programa de Movistar: "Eso es grande, es simpático, ¿eh?". David Sánchez se unió a la ironía para describir al centrocampista inglés como "el heredero de Benni Hill", lo que desató las risas de Juanma Castaño y el equipo de comentaristas de El Partidazo de COPE.

"Rüdiger era el loco simpático, Bellingham un cachondo..." continuó la ironía David, que sugirió que, de paso, se pida la vuelta de Lamine Yamal a Marruecos: "Hay que crujirlo y pedirle que deje la Selección española para irse con Marruecos".

Para más 'inri', Toni Freixa, que estaba conectado a la tertulia, optó por precisar, también desde la ironía, que "Bellingham ha mejorado. Digo que el año pasado con el 'f*** off' os convirtió en analistas en las tertulias, y esto de Negreira se interpreta solo".