Solo tengo cinco minutos: “Las noticias contadas de otra manera”

Sinacio no suele adentrarse mucho en la más rabiosa actualidad. Pero hoy sí que lo va a hacer.

Hoy jueves termina la semana laboral de Sinacio. Es algo que le gusta recordarnos con frecuencia: él no trabaja los viernes. Y curiosamente esa es la medida estrella de Iñigo Errejón, la semana laboral de 4 días. ¿Casualidad? No lo creemos.

Sinacio nos acerca hoy un resumen informativo de la semana. Las noticias más destacadas pero con un punto distinto. A su estilo.

En este curioso informativo tocará varios temas que han sido noticia: la famosa sentencia del Supremo, el centenario del metro de Madrid y el Ondas a Herrera, Carlos.

Se ve que está cuajando esta costumbre mía de descansar también los viernes. Iñigo Errejón ya ha prometido en su programa electoral que luchará por una semana laboral de solo cuatro días

Eso me parece bien a mi y a todo el mundo. Trabajar menos y que te paguen lo mismo es perfecto. Otra cosa es que sea imposible de conseguir. Pero yo me he grabado a Errejón como sonido del móvil.

Pero hoy trabajo con muchas ganas. Porque llevamos unos días muy moviditos y me gustaría hacer un resumen informativo de la semana un poco diferente.

No se en que puede acabar esto, pero…comenzamos. El doce de octubre celebramos el día de la Fiesta Nacional con el desfile de las Fuerzas Armadas presidido por la familia Real. El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio está valorando incluir, además de la escalada deportiva y el monopatín, que ya son oficiales, otra nueva disciplina olímpica: Salto a la farola desde paracaídas. Tenemos otra medalla, seguro.

El pasado lunes se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del Proces. Son 493 páginas. Hoy en día, no hay constancia de que nadie se la haya podido leer entera, así que aplaudimos esta iniciativa editorial de publicarla por fascículos.

Se cumplen 100 años de la inauguración del metro de Madrid. Y como se supone que llevan cien años trabajando sin parar han decidido justo hoy hacer una huelga para celebrarlo. Si es que no nos gusta trabajar.

Carlos Herrera fue ayer galardonado con el Premio Ondas a la trayectoria profesional. Después de tantas felicitaciones y para ser diferentes, hemos querido acudir al archivo de la FILFA para tratar de localizar alguna canción dedicada al gran comunicador.

¡Felicidades Carlos Herrera!

Vuelas tan alto que eres un halcón

Tienes la gloria de tu fosforera.

Eres tan grande que no te superan

porque en la radio tú eres campeón.

Y hasta aquí llega el informativo diferente. Podría seguir resumiendo más y mas noticias, como que la Selección de Fútbol se ha clasificado para la Eurocopa, o que en Barcelona haya gente que cree que las fallas son en octubre, pero para eso tendría que seguir trabajando y ya sabes Pilar que mi eslogan para esta semana es: “Trabajar todos y trabajar menos”.