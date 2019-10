Carlos Herrera, Premio Ondas 2019 a la mejor labor profesional en radio

Carlos Herrera ha sido galardonado este miércoles con un premio Ondas por su labor profesional. El jurado de los galardones que otorga Radio Barcelona (Cadena SER) ha decidido premiar al comunicador de COPE por "el impulso que ha dado a las mañanas de COPE y por su contribución decisiva a la identidad de la cadena". Es el sexto premio Ondas en su palmarés.

Herrera nació en Cuevas del Almanzora ( Almería) en 1957. Durante su infancia, su padre - de profesión médico - emigró a Cataluña y por este motivo él se crió en Mataró (Barcelona). Herrera es licenciado en Medicina, pero nunca ha ejercido ya que siempre se ha dedicado al mundo de la comunicación, donde ha conseguido convertirse en uno de los máximos exponentes del periodismo español.

El comunicador comenzó su carrera profesional en Radio Sevilla allá por el año 1977, aunque su inicio con carácter profesional fuese en la entonces recién inaugurada Radio Mataró. Su itinerario vital se traza, fundamentalmente, entre Barcelona y Sevilla, siendo ésta última su lugar de residencia. Se formó profesionalmente en Radio Miramar de Barcelona e hizo sustituciones de Luis del Olmo. Además, coincidió en Radio Miramar con Carmen Torrijos y Encar­na Sánchez, con la que también estuvo en COPE.

Finalmente, accedió al circuito de las grandes cadenas nacionales en 1990 en la SER, donde presentó "Coplas de mi ser " y posteriormente en COPE con "La Mañana". En la temporada 2001-2002 comenzó su andadura en Onda Cero, con el programa "Herrera y punto," que a partir de septiembre de 2002 pasó a llamarse "Herrera en la onda". En septiembre de 2004 tomó el relevo de Luis del Olmo en las mañanas.

En 2015, ficha por COPE y en apenas cuatro temporadas se convierte en el comunicador con más oyentes de la radio española. Gracias a su vocación de informar y entretener, gracias a su don inconfundible para elevar a ciencia exacta la magia de la radio, gracias al equipo sobresaliente de profesionales que madruga con él cada mañana, gracias a la emisora que más crece del dial español… Gracias a una audiencia de casi 2.500.000 personas que a diario confía en Carlos Herrera.

"Ha sido una sorpresa. A las tres me ha llamado un amigo de la SER para decirme que si me podían llamar esta tarde por si ganaba un Ondas. Y yo le he dicho que era imposible porque me había postulado. Pero los que conocemos el mecanismo sabemos que si me habían llamado por algo era. Estoy muy contento y agradezco a los compañeros de la SER que hayan tenido esta deferencia conmigo y con toda la COPE", ha contado Herrera en el programa "La Tarde" tras conocer la noticia. "Este es un premio colectivo. Si yo alrededor de mí no tuviera gente como los que forman parte de 'Herrera en COPE' nunca conseguiríamos ningún premio", ha añadido.

El jurado de los Premios Ondas también ha concedido al podcast "Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo" de RockFM el premio al mejor podcast de la radio "por su profundidad y ambición en la contextualización de un hito de la cultura como fue el festival de Woodstock".