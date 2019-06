Un sociólogo ofrece 5.000 euros a quien demuestre que el “lugar de la Mancha” del Quijote no es su pueblo

¿A qué villa se refería Miguel de Cervantes al escribir en el Quijote 'en un lugar de la Mancha? El sociólogo Francisco Parra lleva gran parte de su vida probando que ese lugar es, concretamente, Villanueva de los Infantes. Está tan seguro de ello que ha ofrecido 5.000 euros a quien pueda refutar su teoría y demostrar que se trata de otra ciudad. Se podría decir que quiere pasar a la historia como el único científico que lucho por destruir su teoría.

Explica Parra en La Tarde que, porque precisamente nació en Villanueva de los Infantes, cuando explica su teoría no le sienta “nada bien” que, después de demostraciones, le pregunten de dónde es y, automáticamente, note en el ambiente que haya “una expresión de incredulidad”. “Yo soy científico al 100% y eso es como una puñalada, es una mediocridad que alguien haga eso porque es su pueblo” señala el sociólogo. Por lo tanto, la oferta monetaria es una manera de acabar con el problema y, si lo demuestran, “adelante y viva el conocimiento y el proceso” asegura el promotor de la idea. “Llegaría hasta los 25.000 euros”, que es su capital. “Lo he prometido y lo haré”.

Francisco Parra nos explica el complejo sistema cartográfico y de seguimiento geográfico de los personajes por el que ha averiguado la localización de la villa. “Tengo una teoría de por qué Cervantes no dijo el nombre del pueblo: Cervantes era una persona a la que le gustaba este tipo de bromas y misterios, no creo que tuviera nada en contra del pueblo”. Además, nos recuerda que “en una de las ultimas frases de la novela dice que no quiere poner el nombre, para que todas las villas de La Mancha luchen por alzarse como la retratada en El Quijote”.