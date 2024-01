¿Sobre quién recae la responsabilidad del vertido de pellets?

Cientos de voluntarios han salido a las playas de Galicia, Asturias y Cantabria ante la llegada de 26 toneladas de pellets. Unas bolitas de plástico de apenas 5 milímetros que han llegado a las costas españolas después de que un buque los perdiese el cargamento en Portugal.

María es una de esas voluntarias que rápidamente, junto a su familia, ha salido a retirar los pellets. Sin embargo, como ha contado a COPE, esta tarea no está siendo fácil ya que su tamaño está complicando todas las tareas: "No os podéis quedar en la magnitud de sacos o kilos recogidos porque los pellets no pesan nada, por lo que es un trabajo de muchas horas y muy frustrante".

Aparte, María ha subrayado las dificultades que están teniendo sobre todo con los materiales que utilizan para retirar esas pequeñas bolas de plástico: "Está siendo muy rudimentario vamos con utensilios de casa. Nosotros lo hacíamos con una pala pequeñita pero como es muy complicado entonces probamos otro sistema con un barreño echando agua y como los pellets flotan cogerlos con un colador".

Estos microplásticos no son tóxicos ni peligrosos para la salud, pero que por su pequeño tamaño son casi imposibles de limpiar, según la Comisión Europea. No obstante, su llegada a las costas ha inquietado a muchos gallegos, cántabros o asturianos. Precisamente, el alcalde de Soto del Barco José Manuel Lozano ha explicado en COPE que todavía esperan la llegada de más plásticos.

Esta polémica ha llevado el foco a multitud de lugares acerca de las responsabilidades ante esta problemática. Por ello, hemos hablado enLa Tarde de COPE con Pablo Ibáñez, profesor del Máster de Derecho Marítimo de la Universidad Católica de Valencia. Ibáñez ha apuntado a que: "Nuestra normativa establece que hay una responsabilidad ilimitada".

Respecto al tema, el profesor ha advertido que "si las aseguradoras adoptan una posición pasiva, el estado español no va a escatimar en que las playas se queden impolutas para luego pasarles los gastos".

