La Sareb cumple 10 años: ¿Cómo me afecta que mi vivienda dependa de este "banco malo"?

Se trata del mayor propietario de viviendas de España, aunque para muchos españoles sea prácticamente un desconocido. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo Sareb, y en ocasiones mal denominada “banco malo”, ya que no se trata de un banco en ningún caso, lleva los últimos 10 años intentando dar salida a todos esos inmuebles derivados de la burbuja inmobiliaria.

Recordamos que su origen se encuentra en la crisis de 2008. Los bancos empezaron a acumular viviendas, locales, edificios, solares, etc., porque no se podían seguir pagando, pero a las entidades tampoco les eran fáciles de vender en esa situación económica. Por ese motivo se creo la Sareb, que compró todos esos inmuebles con la intención de liberar a los bancos de esa carga.

Esta sociedad público-privada debería desaparecer en 2027, pero aún tiene como deberes dar salida a un gran número de viviendas herederas de esta crisis. A día de hoy, más de 42.600 viviendas son propiedad de la Sareb. También posee cerca de 34.000 garajes y trasteros, 21.000 pisos con obra en curso y más de 12.600 inmuebles que denomina como terciarios, es decir, que son de carácter turístico o vacacional. Toda esta información es totalmente pública para el ciudadano, accesible y periódicamente actualizada en la web del organismo, como ha apuntado Fernando Trias de Bes, economista de cabecera en 'La Tarde'.

En su momento, tras la crisis de 2008, la Sareb no solo se hizo cargo de inmuebles, sino también con créditos que no podían seguir siendo pagados. Sobre todo, como recuerda Trias, fueron promociones que estaban en ese momento construyéndose y no se pudo hacer frente a los pagos, o grandes inversiones de entidades bancarias que estaban involucradas en la burbuja inmobiliaria. La Sareb dio entonces prioridad a la liquidación de dichos créditos y promociones, y así absorber en gran medida los excesos de la burbuja inmobiliaria. Como consecuencia de ello, por ahora solo el 40% de las viviendas que recibió la Sareb han sido liquidadas, recuerda Fernando Trias de Bes.

¿Puedo comprar una vivienda propiedad de la Sareb?

Un ciudadano a titulo particular no puede contactar directamente con la Sareb si está interesado en comprar alguno de sus inmuebles. El “banco malo”, nos cuenta el economista, trabaja con una serie de agentes de la propiedad y comercializadores, que son los que pueden ofrecer la compra de un piso, por ejemplo, a una persona. En todos estos años, la Sareb ha ido vendiendo grandes paquetes a estos comercializadores porque es lo que le resulta más rentable, indica Trias de Bes.

Por otro lado, el economista ha desmentido también el mito de que los pisos propiedad de la Sareb tienen unas hipotecas con condiciones más ventajosas que cualquier otra vivienda. A pesar de que muchos lo puedan creer, “la Sareb no es un banco y no concede hipotecas”, recuerda Trias.