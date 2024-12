El saludable proyecto que han puesto en marcha los vecinos de Alfafar para combatir el trauma que les dejó la DANA: para todas las edades

Hace mes y medio que la vida de los vecinos de Alfafar cambió para siempre. También para los vecinos de Sedaví, Paiporta y Letur. Y es que fue entonces cuando la DANA, esa terrible gota fría, arrasó con todo.

De sobra sabes que ha sido una de las peores tragedias que hemos visto en los últimos tiempos en España, y que, desafortunadamente, dejó 222 víctimas mortales en todos estos municipios. Su memoria, sin duda, no se olvida.

Por eso, hoy en 'La Tarde' nos hemos trasladado hasta Alfafar, uno de los pueblos más afectados por el paso de la DANA. Ahí vemos cómo el barro sigue muy presente entre sus calles y entre sus vecinos que, con el paso del tiempo, han aprendido a afrontar la situación con más positividad.

No es fácil porque, entre medias, lo han perdido casi todo. Muchos de ellos ya no tienen sus casas, ni sus coches, ni sus negocios, y se encuentran a sí mismos en una especie de limbo que no saben cuándo se resolverá.

Todos caminando en Alfafar

La tristeza, la desazón y el trauma que ha dejado esta tragedia, sigue muy presente en sus vidas, pero, de igual manera, está presente la idea de que tienen que combatir estas emociones como puedan.

Por eso, somos testigos de un proyecto que han puesto en marcha para apoyarse mutuamente y sentirse mucho mejor. Lo llevan a cabo los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 9 de la mañana.

El saludable proyecto que han puesto en marcha para olvidar

Son muchos los vecinos de Alfafar que, afectados por el trauma de la DANA, han decidido unirse. Eso sí, lo han hecho de un modo muy especial que no deja indiferente a nadie: caminando.

Y es que estos tres días de la semana hacen una ruta muy especial por los alrededores del pueblo, y parten desde el centro de salud. Vecinos de todas las edades y de todas las condiciones andan para olvidar el dolor.

Se trata de un proyecto que nació hace tres años en el pueblo, con el objetivo de luchar contra la soledad no deseada, pero ahora, tras la DANA, les ha venido de perlas para combatir el dolor que les ha dejado.

Laura es la coordinadora del proyecto, y contaban cómo este proyecto se ha convertido en un “referente en salud comunitaria y de cuidado de salud mental”.

“Hoy tenemos unas 55 personas más o menos. Algo tan sencillo como salir a caminar, se ha convertido en algo esencial para estas personas. Desde la concejalía y mi coordinación apostamos por volver a caminar lo antes posible e incrementar un día más estas caminatas” aseguraba.

Pepa y Gloria, dos vecinas unidas en este proyecto

Dice que son muchos los vecinos, de todas las edades (incluso niños pequeños) que se unen para, por un momento, olvidar aquello que les atormenta. “Hay quienes lo han perdido todo, coche, casa...Y también familiares, y están viniendo a camina”.

Pepa y Gloria son dos de esas vecinas que llevan caminando para combatir su dolor desde hace años. “Esto es un escape, me da la vida. Sin esto, estaríamos hundidas” aseguraban.

Una mejora en la salud mental de todos

Y es que hacer piña y estar juntos combate, y mucho, la soledad. Así lo constata Raquel, la psicóloga del proyecto.

“La gente está con mucho malestar emocional, recuperándose e intentando normalizar sus vidas. Están con muchas ganas de hablar y de reencontrarse, la unión y sentirse acompañado es algo que ayuda a aliviar y fortalecer y recuperarte de esta situación” decía.

“Es el calor humano, no importa la edad ni el barrio, evitar que los malestares psíquicos se cronifiquen y tengamos problemas más graves. Creo que estas navidades son especialmente complicadas, estos momentos son para recordarnos que la vida hay que celebrarla, vivirla y cuidarla” explicaba la profesional.

Por eso, les viene tan bien este proyecto, en el que, durante unos minutos, olvidan su soledad y sus problemas. Marcos es el dinamizador del grupo. “Aquí hay alegría a raudales, te llevan en volandas y te hacen sentir súper queridos. Esto es salud con mayúsculas, alegría y buen rollo” sentenciaba.