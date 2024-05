José Ortega Cano reaparece y desvela cómo se encuentra Gloria Camila tras su intervención

MADRID, 16 (CHANCE)

La semana pasada Gloria Camila pasaba por quirófano para someterse a una operación de pecho y lo cierto es que pocas noticias hemos tenido de ella. Ha colgado algunos stories en su perfil de Instagram, pero lo cierto es que se ha mostrado reacia a la hora de dar detalles.

Hace unas horas, la joven colgaba una imagen y aseguraba que "estoy mejorando bastante bien" a pesar de que "no tengo mucha independencia todavía, pero tengo a los mejores enfermeros personales". Eso sí, aseguraba que no ha sido nada fácil: "He llorado estos días como un bebé, y sigo dolorida e inflamada".

Debido a esta intervención estética, Gloria Camila fue una de las ausentes el pasado fin de semana en la vuelta de su padre, José Ortega Cano, a los ruedos en Ciudad Real. Sin embargo, el diestro ha reaparecido este jueves en la plaza de toros de Las Ventas y nos ha comentado cómo se encuentra la joven.

Con un escueto "está muy bien", el maestro evitaba hablar de la operación de su hija y de cómo se encontraba esta... además, mostraba un rostro serio debido a todas las polémicas en las que se ha visto envuelto desde que su exmujer asegurase en 'Fiesta' que, supuestamente, no estaría respetando la custodia de su hijo en común.