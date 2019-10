Radiografía de un profesor en Finlandia: libertad en las clases y numerosas prácticas

¿Sabías que un estudiante en Finlandia rinde más que un español a pesar de tener menos horas lectivas? ¿Por qué hay menos alumnos por aula? ¿Tienen menos deberes? “La Tarde” de COPE ha viajado esta semana hasta Helsinki para conocer las claves del éxito de este sistema educativo. Fernando de Haro ha tenido la oportunidad de hablar con responsables y profesores de centros escolares, con familias e incluso con alumnos de distintos niveles.

El aspecto más importante del sistema educativo finlandés es la alta cualificación de sus profesores. Y no es casual. María Peteri, coordinadora de enseñanza bilingüe del colegio Käpylä, en Helsinki, señala que en la Universidad aprenden a cómo dar clases de diferentes asignaturas y también reciben teoría sobre psicología y lecciones relativas a la enseñanza. Además, la profesional destaca que reciben muchas horas prácticas mientras dura la carrera. "Tantas horas en colegios nos posibilita aprender rápido cómo hacer el trabajo de un maestro", explica.

Marc lleva diez años dando clases en Finlandia. Él nos descubre que la educación obligatoria no empieza en Finlandia hasta los siete años. "Según las investigaciones, es la edad ideal de un alumno para que vengan a la escuela, se sienten en la silla y atiendan concentrados la explicación del profesor", explica. El programa educativo está vacío de contenidos y el objetivo es trabajar a través de habilidades. Aunque matiza: "No es verdad que Finlandia haya eliminado las asignaturas. Existen, pero no tenemos un contenidos marcados. El curriculum dice que ya no tienes que enseñar la tabla de multiplicar, pero sí aplicamos habilidades para que se aprenda de otra manera", señala.

Lorena y Maria Jesús, profesoras del programa Erasmus Plus, coinciden con Marc. Ellos creen que los menores en Finlandia "tienen una responsabilidad y autonomía que en España no es tal". "Vienen de casa muy educados y se les da mucha confianza. Eso hace que ellos se sientan más importantes. Son los protagonistas del aprendizaje", aseguran.