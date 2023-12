Un químico asegura que hay zonas de La Palma donde nunca se podrá volver por la erupción del volcán

Hace poco más de dos años el volcán Tajogaite erupcionaba en La Palma, es la más larga de la historia de esta Isla, exactamente 85 días. Casi 7.000 personas fueron evacuadas de sus hogares y cientos de casas, edificios y carreteras quedaron sepultados por la lava. De hecho, hay zonas que, a pesar no ser alcanzadas por la lava, sí que se vieron afectadas por los gases volcánicos, muy perjudiciales para la salud.

El lunes pasado, el Cabildo de La Palma ha dado luz verde para que algunas familias de Puerto Naos, una localidad costera perteneciente al municipio de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, puedan regresar a casa. Eso sí, deben seguir un protocolo estricto y cumplir todas las medidas de seguridad que se les indica en ese protocolo.

William es uno de ellos y lleva más de dos años viviendo de alquiler sin poder volver a su casa por la presencia de estos gases tóxicos y ha podido, por fin, regresar a ella. Él es vecino de los Lajones y ha sido uno de los pocos que ha dormido en casa desde el lunes. Explicaba que "nos hacen unas normas para estar aquí, que tenemos que tener unos medidores, una aplicación del cabildo que nos informa, según las zonas, la intensidad de los gases, y están zona verde, naranja, roja y negra y según el color que tengas tienes una serie de horas para entrar".

Puerto Naos está dividido por zonas de colores, en función de la radiación

Todo Puerto Naos está dividido por zonas con colores y según el que tengan pueden volver o no a casa. "Hay un medidor instalado a una cierta altura del suelo para medir el CO2 y mide al momento la cantidad que tenemos. Cada 6 minutos por medio de la aplicación móvil puedes ver los niveles. En mi zona no tengo los niveles altos, me apunta 514 y tengo realmente en mi apartamento 413 ppm.

Para que nos hagamos una idea, el nivel de dióxido de carbono del aire en esa zona sigue siendo peligroso. Han pasado ya más de dos años y se han instalado medidores y sensores de aire tanto dentro como fuera de las viviendas. Y esos datos que se recopilan a su vez se sincronizan con una aplicación del Cabildo que envía notificaciones a todos los residentes con información sobre los niveles del aire.

Francisco Pulido es químico y pertenece al grupo de expertos del Plan de Emergencias Insular de la Palma, y además es el presidente de la ONG Tierra Bonita y comentaba que sobre las mediciones de la casa de William "están perfectamente, es una atmósfera normal, sana, tenemos 400 ppm al aire libre, incluso muchas viviendas de Madrid, en invierno, se superan significativamente". Sobre el significado de ppm, Francisco decía que "son partes por millón que en volumen equivale a un 0,04 por ciento".

Esta radiación puede durar décadas

Hay dos mediciones porque "los sensores de Dióxido de Carbono funcionan con una técnica infrarroja y es muy fácil que con el tiempo hay un descalibrado, por eso se venden detectores que no están recomendados y fácilmente se descalibran". Dos años después de que se produjera la erupción, los gases nocivos se han quedado instalados en la isla y el motivo, según explicaba el químico, "cuando se apaga el volcán, los gases continúan, es lo que se denomina desgasificación" y esos gases que están afectando a las viviendas también proviene del subsuelo. "Viene de profundidades del magma, el magma buscó tres puntos de salida y salió por una fisura y hay una que está muy próxima a Puerto Naos y la Bombilla, en las zonas de costa, a 8 kilómetros. Y esto puede durar décadas".

Además, Francisco hacía una comparación con lo que ocurrió en Chernóbil"en cuanto a la radiactividad es muy distinto, pero no se sabe cuando se puede volver, o más bien hay una zona que no se va a volver nunca, pero el CO2 no es radiactividad, el problema es que en concentraciones altas es asfixiante. A partir de 80.000 ppm es letal". Como conclusión, habrá casas que no serán recuperables porque por la radicación en algunas zonas no se puede acceder.