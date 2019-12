¿En qué orden hay que ver las películas de Star Wars?

Si eres fiel seguidor de la saga de Star Wars, supongo que ya habrás visto “El ascenso de Skywalker”.... Lo cierto es que, a finales de los 70, George Lucas inició la saga de Star Wars por el episodio 4...“La guerra de las galaxias”, que ahora se llama “Una nueva esperanza”...

Pocos años después vendrían “El imperio contraataca” y “El retorno del jedi”... Pero aquí empieza el lío... Porque más de 20 años después aparecería la siguiente trilogía, que correspondería al origen de la trama. Me refiero a los episodios I, II y III...o lo que es lo mismo “La amenaza fantasma”, “El ataque de los clones” y “La venganza de los Sith”. Y habría otro salto más. En el año 2015 llegaría el Episodio séptimo, “El despertar de la fuerza”... más de 30 años después la primera trilogía.

Le seguirían “Los últimos jedi” y la recién estrenada “El ascenso de Skywalker”. Y entre medias ha habido historias de Star Wars que son independientes de la saga...y ya te digo que habrá más.Total un lío... Para una persona que no haya visto nada de Star Wars... ¿por dónde empieza...el orden de creación de las películas o el orden cronológico de la historia?

Fernando Ángel Moreno, autor de “La ideología de Star Wars” ha comentado en 'La Tarde' de COPE: “Es un tema del que yo no me atrevería a hablar en la cena de Navidad. Yo la saga la vería en el orden cronológico de la historia empezando por el episodio I. Esto tiene sus problemas y sus ventajas. El problema está en que hay un spoiler sobre la identidad de Darth Vader que ya no es un misterio y que para mí hay un problema de estética, hay un cambio muy brusco del episodio III al IV tanto en el cambio de vestuarios como en los efectos especiales”.

Fernando explica que canta mucho pasar de una película de los 90 a una de los 70.

“Entre los pros está que es una historia de una tragedia enorme de un niño tontón, que luego resulta ser el mayor malvado del universo y es que hay a mucha gente que le sorprende aún más la evolución del personaje que la identidad, como un héroe también puede caer en el horror”, añade el experto.

Fernando Ángel: “El que más me ha gustado es el episodio VIII es 'El último Jedi'"

Para Fernando ha sido un magnífico cierre para la saga, se lo he pasado genial y le parece que 'El ascenso de Skywalker' ha sido la más parecida a la primera trilogía que se rodó, se ha vuelto al espíritu inicial. “El que más me ha gustado es el episodio VIII es 'El último Jedi', después 'El imperio contrataca' y 'La Venganza fantasma'. La que menos me ha gustado es 'El ataque de los clones', concluye Fernando sobre su ránking personal de Star Wars.