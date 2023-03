Alzamos la vista para abordar un problema espacial, que aunque parezca lejano nos afecta directamente. Cada vez es más importante la alerta que están lanzando los astrónomos a nivel mundial, porque el cielo se está llenando cada vez más de satélites artificiales.

Empresas como Starlink, la compañía de Elon Musk, cada vez lanzan más satélites al espacio con el objetivo de proporcionar Internet a las zonas más remotas del planeta. Esta actividad está ocasionando un problema para los astrónomos, hacen que las imágenes que captan los telescopios espaciales empiecen a salir deterioradas. Es un problema preocupante ya que este tipo de empresas, elevan unos 50 satélites por cada lanzamiento y todo apunta a que irán a más.

¿Qué consecuencias pueden tener estos lanzamientos?

Esta es la pregunta que se ha planteado el equipo de 'La Tarde, y Pilar Cisneros ha charlado con Bruno Merín, astrónomo de la Agencia Espacial Europea, para conocer mejor este tema.

El cielo cada vez está más poblado, y aunque no sea algo en lo que solemos pensar, esto tiene varias consecuencias: “La astronomía y en general cualquier actividad pacífica que utiliza el espacio cercano a la Tierra pues se ve afectada por la proliferación de satélites al rededor de la Tierra. En el caso de la astronomía, ya se llevan unos años estudiando un aumento significativo de trazas de satélites artificiales en las imágenes astronómicas. Y este es el efecto que hemos visto también con el telescopio Hubble, cada vez hay más imágenes que están afectadas por el paso de un satélite entre el telescopio y el efecto observado y eso deja una traza que estropea la imagen”.





¿Qué es el fake weather?

Ahora mismo no es un caso preocupante, pero cada vez habrá más lanzamientos de satélites artificiales y es una forma de llamar la atención de cara al futuro. Se estima que estas empresas multipliquen por 10 este tipo de lanzamientos, y que a finales de esta década puedan llegar a ser 100.000 satélites en nuestra órbita: “Esa es la preocupación, de ahí la conveniencia de alertar a la comunidad internacional sobre el hecho de que hay una contaminación creciente de satélites. Y esto tiene un efecto negativo en la astronomía, pero no solo en la astronomía. También en la seguridad y en lo que se llama “fake weather”, que son las condiciones en el entorno cercano a la Tierra que con todos estos satélites dificultan la maniobrabilidad y hay un incremento de riesgo de choque entre esos satélites. Obviamente, el espacio es inmenso y no existe un riesgo grande, pero cuando se lleguen a estos números tan enormes de satélites hará que se complique el sistema”.

Basura espacial

Un mayor número de satélites en el espacio, también significa un mayor número de basura espacial. El experto ha explicado esta problemática: “La basura espacial es otro problema que está relacionado, probablemente más grave. Cuando se produce una colisión accidental, los satélites se fragmentan en muchos pedazos pequeños y es muy difícil saber qué órbitas están contaminadas con posibles materiales que pueden ser peligrosos para otros satélites”.

La necesidad que sentimos de estar conectados en todos los lugares, y la posibilidad de negocio que ven en ello las multinacionales, está provocando que nuestro cielo cada vez esté más iluminado. Y no solo eso, también se está convirtiendo cada vez más en un lugar más peligroso. Por ello, regular este tipo de actividad y alertar de este problema es algo fundamental.