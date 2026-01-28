Feliciano López: "Si me preguntas cómo te gustaría que llegara Alcaraz a las semifinales de un Grand Slam, te diría que como ha llegado ahora"

El momento de forma de Carlos Alcaraz en el Open de Australia es inmejorable. Su contundente victoria ante Alex de Miñaur, donde ha barrido a su rival tras un primer set competido, le ha colocado en sus primeras semifinales en Melbourne sin ceder un solo parcial en todo el torneo. Un estado de gracia que ha sido analizado en El Partidazo de COPE por Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, quien ha sido claro sobre el nivel del murciano.

Una llegada inmejorable

Para Feliciano López, la manera en que Alcaraz ha alcanzado las semifinales es la ideal. "Pues bastante sólido, la verdad, un poco la tónica de lo que hemos visto últimamente de Alcaraz en este torneo, ¿no? Muy sólido, la verdad es que sin fisuras, concentrado, llega sin perder un set, al final físicamente muy fresco", ha analizado. López considera que a rivales como De Miñaur "le falta un tiro, un arma con el que hacer daño a Alcaraz", lo que permite a Carlos sentirse cómodo y dominar los partidos.

Se me ha partido el corazón, ¿me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco"

Alamy Stock Photo Carlos Alcaraz (ESP) es fotografiado durante los cuartos de final del Abierto de Australia 2026

La nueva etapa de Ferrero

La noche en El Partidazo de COPE también ha contado con la presencia de una de las figuras clave en la carrera de Alcaraz: su exentrenador, Juan Carlos Ferrero. En una sincera entrevista con Juanma Castaño, Ferrero ha desvelado su nueva faceta profesional alejada del tenis como apoyo en la gestión emocional del golfista Ángel Ayora, una de las grandes promesas españolas.

Ferrero ha confesado que intenta desconectar y no está viendo los partidos de su expupilo al estar todo "muy reciente". Ver al equipo le pone "un poquito melancólico y un poco triste". La herida de la separación profesional sigue abierta, tal y como ha reconocido: 'Obviamente, cuando ha pasado a mí se me ha partido el corazón, ¿me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero bueno, el corazón está dolido'.

Durante todo el torneo estaba jugando para mí, para mi familia y para mi equipo"

Un futuro sin límites

A pesar de la distancia, Ferrero sigue creyendo ciegamente en el potencial del murciano. "De Carlos no podemos poner límites ahora mismo, el límite está muy alto", ha afirmado, y no ha dudado en responder sobre si puede superar los récords de Djokovic: "¿Que puede superar los de Jokovic? Pues puede, sí, puede". No obstante, ha matizado que dependerá de factores como la motivación anual y el respeto de las lesiones.

Alamy Stock Photo Carlos Alcaraz (izquierda) y Juan Carlos Ferrero

Por su parte, el propio Alcaraz compartió una reflexión que demuestra su madurez actual, asegurando que el equipo tenía muy claro "el camino que queremos seguir" y que no siente una presión añadida por los cambios recientes. El tenista ha insistido en su fortaleza mental: "Durante todo el torneo estaba jugando para mí, para mi familia y para mi equipo, y no para los que dirán si paso o no paso", una mentalidad clave para su arrollador pase a semifinales.

De cara a una hipotética final, Ferrero da un ligero favoritismo a Carlos, especialmente si el rival es Sinner, porque "cuando, como digo yo, huele sangre, es muy difícil de batir". Una opinión que refleja la confianza que aún mantiene en quien fue su pupilo, un jugador que, como ha sentenciado Feliciano López, llega a la recta final del Open de Australia de la mejor manera posible.