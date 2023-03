¿Pueden borrarnos los celos o la envidia del cerebro?: Las claves de una cirugía revolucionaria en Barcelona

Una operación que se realizó el pasado 1 de febrero en el Hospital del Mar de Barcelona puede resultar revolucionaria en el mundo de la medicina: ¿podrían llegar a borrarnos sentimientos como los celos o la envidia? El neurocirujano español Jesús Martín-Fernández, encargado de la intervención, explica la importancia de la cirugía:

“Sí que se ha hecho cirugía despierta en el hemisferio derecho para el control del movimiento, pero no para el control de la emociones y en el mundo que se hace con un test de inteligencia artificial donde mostramos al paciente metahumanos basados en actores profesionales haciendo emociones”, explicaba el cirujano en La Tarde.

Y es que la noticia real es: por primera vez en el mundo, con un tes de de IA se han identificado las zonas críticas de la paciente donde tiene el procesamiento emocional. “Hemos cogido 35 actores de teatro y, con IA, lo hemos convertido en avatares y le hemos colocado emociones de una forma para que se muevan 5 segundos, el tiempo que tengo para averiguar si una zona es crítica o no en el procesamiento emocional mientras voy estimulando”, explica Martín-Fernández a Pilar Cisneros.

Así, con eso saben si, cuando 'tocan', el paciente deja de reconocer la emoción es que esa zona es crítica para el procesamiento emocional, su condición social y para su comportamiento.









¿Podrían eliminarnos los celos o la envidia?



Por su parte, el divulgador y colaborador de COPE, Jorge Alcalde, lanzaba la pregunta evidente: ¿podrían borrarnos las emociones tras este descubrimiento? Todos tenemos alguna idea de que en nuestro cerebro existen algunas zonas que activan nuestros comportamientos o nuestros sentidos, quizás no teníamos tanta idea de que hay algunas que activan nuestras emociones. “¿Si extirpamos en una cirujía van a evitar que sintamos una emoción?”.

Eso sí, Martín-Fernández explica que no es algo 'tan simple'. “El cerebro cada vez tiene una visión más holística en la que todo está conectado con todo. No es que una emoción esté en un sitio concreto, que quite un trozo y no vaya a sentir pena, lo que puede perder el paciente es el procesamiento complejo emocional de ponerse en el lugar del otro. Vamos a hacer un artículo de pacientes que, al tocar determinadas zonas, puedes tener crisis de llanto o risa durante 4 segundos. No significa que ahí esté la risa o el llanto, sino que distorsionamos un circuito complejo que termina provocando eso”.

¿Por qué han necesitado 35 actores?



La paciente de la operación se llama Yolanda: despierta, sedada mientras le abren el cráneo. Ademas, en la imagen de la intervención, pueden verse una serie de pegatinas: “Ponemos trozos de papel preparado para poner en el cerebro, para ir quitando tumor y saber que eso estaba ahí”, explica el neurocirujano. Pero, ¿por qué han necesitado a más de 30 actores?

“Trabajo en Montpellier, donde hemos usado imágenes de cortes de ojos donde el paciente tiene que ponerse en esa situación, en blanco y negro, un test para el autismo. Yo quería ir más allá y hacer un test que muestre las emociones en movimientos, a color y más complejas”, apunta en COPE el experto. Así, ¿cómo se puede saber si hay una zona crítica o no?

“Se sacan fotos a 35 actores, trabajamos con un diseñador 3D para pasar esas caras a un avatar metahumano a los que les ponemos la emoción de la IA, más sencillo o más difícil. Que la emoción sea lo más real posible y que el paciente sepa discernir si la persona está celosa, sarcástica o si siente placer”.

Además el neurocirujano, que también es músico de profesión (compuso 'La voz del agua', la banda sonora del documental 'La vuelta al mundo') explica las consecuencias que puede tener su descubrimiento en los pacientes de tumores cerebrales: “todos sabemos que cuando se hacer una operación quirúrjica corremos el riesgo de perder calidad de vida y, hasta hace poco, las emociones no se consideraban calidad de vida. Y lo importante aquí es que hay una forma de saber si vas a dejar de sentir la pena o la belleza del poema. Habéis puesto en el centro de la decisión médica el cuidado futuro de las emociones”