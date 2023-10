¿Puede la Inteligencia Artificial superar a la mente humana?: "No sabemos realmente cómo funciona"

La Inteligencia Artificial no deja de sorprendernos y es que cada vez hay más avances en este sector. Y lo que está claro es que el parecido con la mente humana es cada vez mayor porque se lo están enseñando, lo último ha sido relacionar conceptos que ya conocía con otros nuevos. Los últimos 35 años han dado por hecho que la Inteligencia Artificial no podría competir con la mente humana porque no podría llegar a tener esa capacidad, que para nosotros, los humanos, se conoce como generalización sistemática o composicional.

Sin duda, comprender cómo funciona la Inteligencia Artificial es un tema complicado. Lo que hace es acumular información, entonces, aunque puede almacenar una cantidad infinita de conceptos, no lograba relacionar los conceptos nuevos con otros que ya conocía, ahora ya sí.

Jorge Alcalde, divulgador científico de 'La Tarde' explicaba que "hasta ahora no podía generalizar conceptos, por ejemplo a un niño pequeño le enseñas que es un cuadrado rojo y un círculo verde, y después le pones un cuadrado verde, y sabe que es un cuadrado verde porque ha entendido lo que es el rojo y el verde, por un lado, y lo que es un cuadrado y un círculo por otro. A una máquina hay que explicarle cada uno de los pasos".

El estudio con el que la IA puede relacionar conceptos

El nuevo estudio publicado en la revista 'Nature' se lo debemos al equipo de investigación formado por Brendan Lake de la Universidad de Nueva York y Marco Baroni, que es profesor del departamento de Traducción y Lenguas Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y han demostrado, no solamente que la Inteligencia Artificial puede llegar a relacionar conceptos, sino que, incluso, a veces, puede llegar a razonar mejor que la mente humana.

Se podría decir que con este avance la Inteligencia Artificial, se parece un poco más al cerebro humano, explicaba que "pensamos de haber solucionado de la sistemática, ahora con nuestro algoritmo, un sistema como por ejemplo ChatGPT puede aprender más rápido porque no tiene que observar todos los ejemplos, sino que puede generalizar combinando conceptos que ya encontrado", decía Marco Baroni en 'La Tarde'.





¿Podría llegar el momento en el que la Inteligencia Artificial no necesite del humano?

Cuando hablamos de Inteligencia Artificial, siempre tenemos en cuenta que la máquina solamente va a aprender lo que el ser humano le enseñe a hacer, por lo que tiene que haber un trabajo específico, y en el algún momento puede ser que no dependa del humano, "de momento lo que pasa con las redes neuronales no está tan claro, de hecho los científicos tampoco sabemos realmente como funciona, la hemos desarrollado, pero son sistemas tan complejos que ningún científico podemos decir lo que realmente puede hacer. El ChatGPT parece hacer razonamientos muy avanzados, quizás al nivel de un científico humano, pero otras veces hace errores tontos y nosotros con nuestro algoritmo esperamos enseñar a la red a razonar de manera más humana", explicaba Marco.