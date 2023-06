El pueblo que quitó los teléfonos a los menores de 12 años: "Para proteger la infancia"

Greystones es una ciudad de la costa este de Irlanda. Es una localidad de 20.000 personas.Y cerca de dos mil de ellos son niños de menos de 14 años… Por eso, hay 11 escuelas de primaria…

Esas escuelas hoy son conocidas en medio mundo. Una iniciativa ha puesto en el mapa el nombre de la ciudad, Greystones. Y esto es porque el teléfono móvil va desaparecer de las manos de los niños menores de 12 años en Greystone. Y no es una prohibición nacional, regional ni local. Es porque todos los padres de los niños de primaria han llegado a un acuerdo. Y es este: que sus hijos no tengan un teléfono inteligente hasta que no cumplan los doce años.

Los que sois padres sabéis las excusas que ponen siempre los niños para que les compremos un móvil… Que si lo tienen todos sus amigos,... que si no se enteran de cuándo se organizan las quedadas,... que si no pueden tener las mismas redes sociales que los demás.

Por eso, en Greystones, los padres en complicidad con las escuelas han dicho basta. Y entre ellos está Maite Zuzaeta. Es de Guernica, pero lleva 28 años en Greystones. Y es madre de 3 hijos.

Sus hijos tienen 10, 12 y 14 años. las dos pequeñas están en primaria… y se van a ver afectadas directamente por esta decisión… Maite afirma en La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que su hija de 12 años "tendrá su móvil cuando llegue a la secundaria". Y dice que ha firmado esta iniciativa porque "quiere protegerla" y "alargar la infancia" para evitar que entren en contenido "que no deberían de tener".

Los niños que están sin móvil "tienen peores notas y pierden más atención". Con su hija mayor "intenta limitar el uso" del teléfono para evitar que se vaya a dormir con el teléfono. Rachel Harper "se puso en contacto con los colegios del pueblo" y la mayoría estuvieron de acuerdo: "En mi círculo y en mis amistades no he oído de nadie que esté en contra de ellos". Además, cree que te quita la presión por aquello de que "es el único que no lo tiene en clase". Así, "retrasa unos años hasta que estén preparados para usar estos teléfonos inteligentes".

De media en España, acabamos dándole el móvil a los niños a los nueve años. Y eso con todas las consecuencias que tiene, porque al final tienen acceso a contenido sin límitaciones, pierden concentración, problema oculares… "La pequeña ya nos dice que hay amigos que lo tienen", explica Maite.

El ministro de Salud es de Greystones ha intentado llevar esto al Gobierno y para intentar retrasar la entrada de los niños a los nueve años. Y así no sentir esa presión sobre los padres.