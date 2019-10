Un profesor español en Helsinki: "Aquí, la relación entre padres y maestros es de cooperación"

El sistema educativo finlandés está considerado uno de los mejores del mundo, especialmente por sus buenos resultados en el Informe PISA que publica la OCDE cada tres años. Este sistema provoca que toda la comunidad educativa europea, incluida España, fije sus miradas en él. Las características generales del sistema educativo en el país nórdico son muy conocidas: una alta exigencia a los alumnos, una gran preparación del profesorado, la unidad en el sistema educativo y el bajo ratio entre profesores y alumnos que hay en las aulas.

El equipo de “La Tarde” ha estado en Espoo para comprobar la libertad que tienen los centros para elegir al profesorado y establecer sus horarios, y la efectividad de tener el mismo plan educativo para todo el país. En esa ciudad han conocido a Javier González, un español que es profesor en Finlandia. Unos profesores que son parte del secreto del éxito de la educación finlandesa. “La escuela finlandesa está construida desde abajo. Eso quiere decir que los profesores pueden elegir, pueden decidir entre todos cómo va a ser su plan curricular. No es algo que se le imponga desde el ministerio”, ha comentado Javier.

Los maestros tienen un gran prestigio social. “Las escuelas pueden contratar a sus profesores. No son funcionarios. El sistema de contratación es como para cualquier otro trabajo. Mediante una entrevista, y sin enchufismos en estos casos porque la comunidad educativa es muy activa”, ha explicado el profesor. “Si una escuela no es responsable con sus contrataciones, los padres se van a quejar... Además, la relación entre padres y profesores es de cooperación. No se carga la responsabilidad sobre una sola parte”, ha advertido González.

También han visitado a Carlos, un padre español que vive junto a su pareja finlandesa, con el que han tratado las diferencias sustanciales que existen entre el sistema educativo español y finlandés.

