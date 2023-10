¿Por qué cosas se preocupa la generación de Leonor? Los tres elementos comunes que ocupan sus pensamientos

18 años son los que cumple Leonor. 18 años desde que la vimos, con horas de vida, salir del hospital donde nació, cambiando la historia de España. Ella se convertiría en la Princesa de Asturias y, por tanto, la heredera a la Corona. Un papel que lleva defendiendo bien en los últimos meses, pero con el que ha alcanzado su punto álgido hoy mismo, con su cumpleaños y con la jura de la Constitución.

Un acto solemne que se enmarca en uno de los momentos históricos para la Casa Real y que evidencia la continuidad de la Corona. ¿Te acuerdas qué estabas haciendo tú hace justo 18 años? Pues, entre alguno de los eventos históricos de ese año, está el fallecimiento del Papa Juan Pablo II, hoy santo; la boda entre Camilla Parker-Bowles y Carlos de Inglaterra, hoy rey; o los estragos que dejó en América el Huracán Katrina.





Pero hace 18 años no estaba solo naciendo la Princesa Leonor, también nacían otros miles de niños en nuestro país que hoy empatizan mucho con la heredera al trono. Eso sí, con unas vidas distintas. Hablamos con Sofía, Ángel, Marcos y Fivi, que hoy ya tienen, como la Princesa Leonor, 18 años, y que les preocupan también ciertas cosas.

Con ellos hablamos en La Tarde, y nos contaban que tres de ellos están en la Universidad (estudiando Ingeniería, Bioquímica o INEF) y otro en una formación profesional porque necesita trabajar cuanto antes por razones familiares.

Las tres preocupaciones comunes a los jóvenes de 18 años

¿Cuáles son las aspiraciones de estos cuatro jóvenes? "Que me vaya bien en la carrera y poder alcanzar todas las metas que me propongo" decía una de ellas, a lo que el otro respondía que "poder independizarme y ayudar en casa". Otro de ellos comenta que su plan a corto plazo es "terminar la carrera y adquirir ciertas habilidades".

Y, ¿cómo se ven en unos años? "Pues trabajando en el extranjero, formando una familia y que todos estén bien para verlo" decía uno de ellos. Otro aseguraba que quiere ser policía, y otra de ellas, "ser una persona fuerte que ha aprendido de sus errores".

De aficiones, lo que más les gusta es la música, salir con sus seres queridos, dar paseos y hacer deporte. En cuanto a sus referentes, todos coinciden: sus padres y sus abuelos.

Y en lo que todos coinciden también es en sus preocupaciones, que son tres en concreto: tener un trabajo con salario digno, la sanidad pública y la educación pública. Quieren, en definitiva, igualdad. Pero, ¿por qué les preocupa lo mismo?

Una generación entre dos crisis

Hablamos con Stribor Kuric Kardelis, sociólogo y antropólogo del Centro Reina Sofía de FAD - Juventud. Él nos explicaba por qué es una generación tan comprometida con la igualdad y también con el ecologismo. "Siempre que hablamos de generaciones es heterogéneo, haber nacido el mismo año se ve atravesado por toda una serie de desigualdades, a pesar de ello se ha visto cómo si hay una preocupación por estas banderas, ecologismo, feminismo y una preocupación por servicios públicos, se valora muy positivamente y preocupación por mantenerlos" explicaba.

Dice que, aunque hablen de no estar preocupados por la política, no es del todo cierto, porque lo que les preocupa es puramente político: "no preguntamos por partidos concretos, pero si hay preocupación política de fondo, ante la desigualdad, es un elemento estructural que acompaña a España desde los 80 y se va manteniendo en las diferentes generaciones" explicaba.

Lo que tienen en común, también, es la incertidumbre que sienten y sentirán en los próximos años.