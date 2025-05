No se ponen de acuerdo en un cruce en un pueblo de Vizcaya y toman una decisión que 25 años después repercute en el apagón

Publicado el 04 may 2025, 09:34

Eran las doce y media de la mañana cuando el 28 de abril de 2025, España se apagó. Y no, no es ningún eufemismo ni metáfora, porque el país quedó, literalmente, a oscuras. Y si no hubo más daños fue, precisamente, por la hora a la que ocurrió, que permitió muchas horas de luz natural.

Se produjo (aunque todavía se desconocen las causas) un terrible apagón eléctrico que sumió a todo el país en una situación, no solo de oscuridad, sino de miedo e incertidumbre absoluta.

Lo que sucedió durante esas horas de apagón eléctrico (en algunos lugares se extendió hasta el día siguiente), es algo que todos recordaremos y que no, no es romántico ni bello, y no supone una conexión real con otras personas ni una situación que idealizar.

Lo que pasó es extremadamente grave y, como tal, las causas deben ser dirimidas y se debe responder cuando corresponda por los daños causados.

No se podía cocinar, no funcionaban las comunicaciones, apenas se sabía qué había ocurrido, y regresar a casa a pie (incluso a altas horas de la noche) era una misión de riesgo. Porque, entre otras cosas, ni había alumbrado público, ni funcionaban los semáforos.

El riesgo de exponerse a la carretera

El apagón eléctrico puso de manifiesto lo vulnerables que realmente somos y la evidente dependencia que tenemos de la electricidad. Y, por supuesto, puso de manifiesto que la electricidad es necesaria para nuestra vida diaria.

Entre otras cosas, porque corre riesgo nuestra vida sin ella. Y un ejemplo claro es el uso de los semáforos. Seguro que te impresionó que, en cada paso de cebra, en cada carretera, no había ningún tipo de señalización para cruzarla.

Y, sin embargo, es posible que te sorprendiese también la capacidad de todos los ciudadanos para adaptarse y evitar alguna fatalidad que podría haber sido ingente.

Alamy Stock Photo Amorebieta

Tanto es así, que empezamos a pensar cómo hay tantas cosas que damos por hecho, y una de esas, son los semáforos. Por eso, como explicaba en 'La Tarde' Pedro Torrijos, arquitecto, tuvimos que poner en marcha nuestro instinto más humano.

“Operábamos con otros objetos de forma más consciente. Bicicletas, peatones, objetos...Y negociábamos con lo que nos rodeaba, con lo que no estamos acostumbrados a hacer” expresaba.

“No iban cruzando sin mirar, porque no había móvil, por lo que he leído, los accidentes se han reducido hasta un 30%” explicaba.

Y eso nos llevaba a preguntarnos, ¿nos iría mejor si viviéramos en una ciudad sin semáforos? Pues no es una pregunta estúpida, porque lo cierto es que hay varias ciudades europeas que no cuentan con semáforos.

La primera fue en Países Bajos, en 1983, y establecieron que la velocidad máxima para circular eran 30 kilómetros por hora, para evitar accidentes. Y sí, en España también hay lugares donde han prescindido de semáforos.

La experiencia de Amorebieta que fue clave en el apagón

Amorebieta es uno de los primeros municipios españoles en los que decidieron no tener semáforos, igual que Durango, Pinto, Las Rozas o Almazora. En el pueblo vasco, tomaron esta decisión en el año 2000.

¿Por qué lo hicieron? Pues porque no se pusieron de acuerdo en un cruce, y optaron por la opción más complicada. Sin embargo, los vecinos están encantados, como Emilio Bustos.

“Ni falta que nos hace, estamos fenomenal. Los he conocido y he visto los follones que se armaban cuando dejaban de funcionar” decía.

Alamy Stock Photo Amorebieta

Ahora, esos cruces se resuelven con un método más precario: una rotonda. “No vivimos nada anormal el día del apagón. El tránsito que había era un cruce de mucha circulación y empezaron tras quitarlo, no apostaban porque se regularía con una rotonda, y se vio que funcionaba perfectamente y se fueron quitando los demás” explicaba en 'La Tarde'.

Cuenta que, durante el apagón, apenas notaron nada y han visto que su decisión ha sido tremendamente aplaudida. No, dice que no los echan de menos.

“No los echamos de menos, tenemos que tener mucha precaución con los pasos de cebra, no hay semáforos para que pase el peatón, pero los respetamos sí o sí. No tener semáforo que te impida el paso está bien, sabiendo las normas de circulación” sentenciaba.