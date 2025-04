La odisea de una farmacia en el centro de Madrid durante el apagón por lo que tenían dentro: “Hay que tener control”

Eran, aproximadamente, las doce y media del mediodía del lunes 28 de abril cuando un apagón cortaba la electricidad a toda España peninsular. Seguro que recuerdas, perfectamente, qué estabas haciendo y cómo te pilló ese apagón que se extendió mucho más de lo esperado.

Seguramente, esperabas que no fuera tan masivo y que no estuvieses, prácticamente, todo el día sin luz y sin comunicaciones. Lo que sucedió en España es digno de estudio y entrará a los anales de la historia, entre otras cosas, por la gestión que se hizo de la crisis.

Apagón en Cataluña

Aunque todavía no hay causas exactas ni se conoce qué es lo que ocurrió exactamente, es el momento de que se diriman responsabilidades y de revisar y analizar las consecuencias de lo que ha pasado.

Por eso, en 'La Tarde' queremos acercarnos a esos lugares en los que muchos no han pensado cuando, durante casi doce horas, se estuvo sin luz y sin comunicación.

Concretamente, nos acercamos hasta una farmacia del centro de Madrid, muy cercana a la Puerta de Alcalá. Ahí, nos atiende su encargada, Ana Albertos, que sigue pensando que lo que pasó ayer fue algo inusual.

Una situación excepcional por la que hubo que tomar medidas

Cuando uno se queda sin luz y sin suministro eléctrico, tiende a pensar que todo lo que puede pasar, le pasa a él. Te conviertes en el centro de lo que ocurre, y, a menudo, se te olvida que esta situación excepcional puede afectar y mucho a otras personas.

Personas que pueden estar en el hospital en una situación crítica, en medio de una operación urgente, o recogiendo un medicamento que le mantiene con vida. Historias que no pueden quedar en el olvido y por las que, más que nunca, hay que pedir responsabilidades.

Por eso, queremos conocer de primera mano cómo fue el apagón en una farmacia en el centro de Madrid que suministra, diariamente, miles de medicamentos y fármacos. Ayer, la situación pudo ser crítica.

El apagón eléctrico en España dejó en vilo a 15 comunidades autónomas desde las 12 del mediodía

“Las medicinas que conocemos como las de la seguridad social, las de recetas, están, en nuestro caso, en un robot, que es como el armario en el que se guardan las medicinas, pero es eléctrico. Nosotros dábamos, sobre todo, los FEPs, que son las medicinas que se pueden dar sin prescripción, que son las que tenemos aquí en el mostrador, que son de recomendación para cuestiones más leves y demás” explicaba.

El resto, los medicamentos que no tenían prescripción, apenas pudieron repartirlos. Y, recuerda, muchos son necesarios.

“Las otras, dentro del robot nos metimos, aunque estaba a oscuras y todo está descolocado y no está ordenadito y no lo puedes buscar bien, pero teníamos fichadas cosas que pudieran pedirnos para emergencias, como antibióticos, amoxicilinas y demás. Pero no tuvimos mucha demanda, la gente no vino mucho a por eso, eran cosas más leves” agradecía.

La odisea por lo que tenían dentro de la farmacia

Las farmacias eran otros lugares que había que atender especialmente, no solo por la necesidad de miles de pacientes, sino por los medicamentos que pueden albergar en su interior.

Muchos de ellos que necesitan de frío, como vacunas o tratamientos biológicos. Si se rompe la cadena de frío, esos medicamentos, que cuestan miles de euros, quedan inutilizados.

“Tenemos vacunas, tenemos insulinas, tenemos algunos colirios, algunos aerosoles... Hay cositas que son delicadas y que la gente las puede necesitar, porque, como sabes, la insulina es para los diabéticos y demás” confesaba la encargada.

Ahí es donde empezó la odiesea, ya que tuvieron que buscar hielos para que no se estropeasen. “Fuimos a por bolsas de hielo. Hay que tener un control de la temperatura, en farmacia eso es importantísimo, la nevera es una cosa que nos exigen que guarde un rango. La cadena de frío es fundamental. Hay una serie de protocolos que hay que respetar” explicaba.

Afortunadamente, no tuvieron que lamentar ningún desperfecto. Eso sí, cumplieron con una labor de ayudar a todos los que estaban perdidos en medios de un caos generalizado.

“Gente buscando, si sabíamos cómo ir a las embajadas de sus países, mucho más de lo que parece, Embajada Americana en la calle Serrano, demás, o llegar a sus hoteles porque estaban como desorientados, aquí había una masa de gente increíble, no sé si se ha visto en la tele, pero realmente había muchísima gente, y gente que a lo mejor acababa de llegar a España y se encontraba con esto, y, bueno, pues gente que se caía y entraban para que les ayudáramos un poco a hacerse curas y ese tipo de temas” decía.