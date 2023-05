La Policía alerta de la nueva estafa que puede robar todas tus claves del banco: cuidado al marcar el pin

Cada vez es más frecuente recibir mensajes fraudulentos que aparentemente proceden de diversas compañías, ya sean del sector público, industrial o comercial. Los cibercriminales no descansan y siguen haciéndose pasar por instituciones públicas y empresas conocidas para robarnos información y dinero. No obstante, ahora parece que han dado un paso más allá para hacerse pasar, incluso, por los bancos. Sabemos que cada día están surgiendo nuevos métodos de estafa. En otras ocasiones hemos hablado de las suplantaciones de identidad o 'spoofing'. Ahora, no obstante, se ha 'mejorado' y los estafadores han utilizado este concepto para robar nuestras claves del banco. ¿Cómo lo hacen y cómo podemos evitarlo?

La Policía alerta de la nueva estafa que puede robar todos tus datos

Básicamente, esta nueva estafa consiste en que los ciberdelincuentes te llaman a tu teléfono móvil haciéndose pasar por tu banco. Es ahí cuando entonces te advierten que, por seguridad, no deberás decir en voz alta la contraseña de tu entidad bancaria y te piden escribirla en el teléfono. Seguidamente, estos captan los sonidos de las teclas y se hacen con tu código.





Pablo San Emeterio es experto en ciberseguridad y ha admitido en 'La Tarde' que "los malos van mejorando cada día más y sorprenden con nuevas técnicas de estafa". Ha insistido en que los estafadores por el sonido de las teclas identifican el número de seguridad. Un sistema, a su juicio, que "es de lo más original". Entonces, ¿qué debemos hacer para evitarlo? El experto ha asegurado que lo mejor es colgar la llamada y contactar con el banco de forma directa.

¿Qué consiguen con tu clave?

Aún no pueden conseguir nada. Con este código tan solo tienen acceso a tu cuenta bancaria. A continuación el banco te pide varias contraseñas o te manda un SMS para acceder a la cuenta. Tras recibir el mensaje, los estafadores te piden que les pases el código y de nuevo, por seguridad, te exigen que lo teclees. "Ahí se llevan el dinero y ni te das cuenta", ha asegurado.

San Emeterio ha explicado que "al no estar verbalizado parece seguro, pero no, los malos van siempre por delante". Ha afirmado que los ciudadanos de a pie vamos siempre por detrás y, ha agregado a continuación que, en general, hay que desconfiar de los que nos piden este tipo de accesos. Lo que debemos hacer es contactar directamente con el banco.

El experto ha afirmado que "debemos buscar de manera pública el número de incidencias, claves contraseñas, nunca teclearlas o decirlas a quien nos lo pregunte".Y para concluir, ha dicho, debemos denunciarlo primero a la Guardia Civil o la Policía Nacional. El siguiente paso cambiar las contraseñas y contactar con el banco para ver si ha habido movimientos raros.