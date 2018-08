Podemos critica un libro para niños y lo convierte en número uno en ventas

Valorar un libro de forma negativa a veces provoca lo contrario, y si la critica viene de Podemospuede convertirte en el número uno de ventas en Amazon. Es un manual de economía para niños, y se lla ‘Mi primer libro de Economía, ahorro e inversión’. Ha sido publicado por María Jesús Soto, que ha pasado por los micófonos de 'La Tarde de COPE' para comentarnos su repentino éxito, gracias al partido morado: "Desde la Fundación estamos muy contentos. Nosotros nunca hubiésemos tenido tanto dinero para hacer esta campaña de marketing. Es un libro que a niños y mayores les encantan".

"Hemos regalado 9.000 libros a los profesores y hemos creado una herramienta con la que trabajan"

Lo que no ha quedado claro es de dónde viene el enfado de Podemos: "Me gusta lo que opina la gente cuando lo tiene delante. Es descriptivito y mi propósito fue llegar a los niños, con personajes y de forma práctica. Empiezan cuando tienen la primera moneda en la mano, y ahí se preguntan, ¿cómo ha llegado hasta sus manos?. Luego, ¿cómo vas a destinar tu dinero?: puedes comprar cosas que te causen daño o podéis comprar libros".

Puede interpretarse que están molestos por la enseanza privada, pero eso no es así: "No sé cómo lo han interpretado. Nosotros lo que hemos hecho es que todos los profesores tiene que dar alguna actividad con los docentes durante el año que lleve la economía, el emprendimiento o las finanzas de por sí. Entonces propusimos esto sin coste para la Junta, sin coste alguno para ellos. Hemos regalado 9.000 libros a los profesores y hemos creado una herramienta con la que trabajan".

Otra de las críticas llegaba porque decían que los niños tenían que tener un trabajo en verano, y eso no es así, según nos ha contado María Jesús: "Al margen de las valoraciones morales, eso no dice el libro, lo que se pone con el tema del trabajo, son ejemplos de lo que pasa en otros países. Yo no le veo nada de malo. Al margen de las valoraciones, el libro dice que hay niños hacen eso, no que los niños de una personan determinada hagan eso".