Pilar Cisneros prueba en directo un plato que muchos tirarían a la basura: "Mmm, qué bueno"

Según el último informe sobre desperdicio alimentario en España, durante el año 2021, cada ciudadano tiró a la basura 28 kilos de alimentos. Este dato equivale a 1.200 millones de kilos de alimentos en toda España, esto si hablamos unicamente de la comida ya que los embalajes es otro problema a parte.

En España se recicla poco, según los últimos estudios en 2021, la tasa de reciclado de residuos municipales alcanzó un 35%, muy lejos del objetivo que marca la Unión Europea del 50% y también de la media de la zona euro que está en 48%.

En 'La Tarde', Pilar Cisneros se ha planteado cómo podemos mejorar estas cifras de forma individual, y para ello ha charlado con Sebastian Simon, chef adherido al movimiento “Zero Waste”.

¿Qué es “Zero Waste”?

Se trata de un movimiento que lleva más de 10 años dedicándose a promover una alimentación que genere menos residuos. Existen diferentes formas de hacerlo, y el chef Simon se dedica a enseñar recetas en las que se aprovecha toda la comida: “El movimiento “Zero Waste” lo que trata principalmente es de reducir al mínimo los residuos que generamos como personas en todos nuestros hábitos, y yo me dedico al ámbito de la cocina”

Al igual que en otros muchos aspectos, el origen del problema se encuentra en cómo hacemos las hacemos las cosas: “No solo se trata de generar menos residuos, también hay que ir a los pasos previos y ver cómo podemos evitar primero que esos residuos entren en casa. Muchas veces nos falla la planificación y acabamos comprando cosas que normalmente no compraríamos”.





Platos degustación

El chef Simon ha publicado un libro con más de 80 recetas que ha recolectado de diferentes lugares del planeta, y todas ellas con el objetivo de no tirar comida y aprovechar hasta el último ingrediente.

Pilar Cisneros ha tenido el gusto de probar algunas de sus recetas, ya que el cocinero ha traído una bandeja de dulces al estudio por sorpresa. La copresentadora de 'La Tarde' ha comenzado la degustación por las cáscaras de mango crujientes, bañadas en chocolate: “Mmm, qué bueno”

El segundo postre estrella ha sido una tarta de queso muy especial. La base de esta cheesecake está hecha de posos de café y migas de de pan duro, puedo no sonar apetecible pero tiene un resultado espectacular y el cocinero lo aclara: “Si es comestible, no es basura”.

El cocinero ha explicado cual es su modus operandi durante los talleres de cocina que imparte: “Suelo hacer catas a ciegas para que la gente no se eche atrás antes de probar los platos”. Esto es otro claro ejemplo de que no hay que prejuzgar, y si nos quitamos esas barreras mentales, nuestro paladar nunca dejará de sorprendernos. Además, el chef ha dejado algún consejo más: “En muchas ocasiones no planeamos la compra, y ahí está el principal error. Yo siempre recomiendo hacer una lista de la compra a partir de lo que ya tengo en casa”. Siguiendo los consejos de Sebatian Simon y sus recetas, estaremos contribuyendo de una forma positiva a nuestro planeta.