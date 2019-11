Pilar Cisneros y Juan Solo desempolvarán algunos de los casos sin resolver más extraños

Hoy voy a hablar de misterio, investigaciones y casos abiertos. Casos que hemos tratado en la Tarde. ¿Lista para investigar, Pilar? Pues vamos con nuestro primer caso. Ayer contábamos el caso de una vecina de Astorga que llevaba cobrando 33 años la pensión de su suegra fallecida. Será juzgada el próximo lunes por estafa a la SS. Pues ha aparecido otro caso en la misma comarca En el pueblo de Villablino. Se ha descubierto que una mujer ha estado cobrando la pensión de su tío muerto durante 23 años. Está claro que por aquellas tierras... ¿No te parece raro, Pilar? Como decíamos, si no te presentas en el banco y firmas... Como tengo una pensionista en la familia, mi señora madre, le he preguntado por esto y se ha mostrado indignada. Y me deja de dar la paga. Y yo pienso...En todas partes tienes que andarte con 100 ojos porque si no el banco te cobra comisiones de más, pero en esta parte de León no solo te las perdonan sino que te dan dinero gratis... Claro que sí, y también...Aquí hay mucho que indagar aún. Pero nosotros tenemos otro caso abierto desde hace un mes, Pilar. En Torrevieja: El caso de los colchones misteriosos. Recordamos un poco. Hablamos con la concejal de medio ambiente, creo recordar. No entendían el origen de los casi 9000 colchones. No había habido ofertas en ninguna tienda. Mucho colchón para tan poca cama. Entonces nos contó que al ayuntamiento le estaba costando un dineral retirarlos porque se pagaba por hacerlo. Y yo lancé un... ¡ajá! Al ayuntamiento le cuesta 18 euros retirar cada colchón de la calle.

