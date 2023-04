París, contra los patinetes de alquiler: expertos piden en COPE "más responsabilidad" antes que su prohibición

En París, este domingo se ha celebrado una consulta popular impulsada por la alcaldesa Anne Hidalgo. Aunque la participación apenas ha alcanzado el 8%, un 89% de la ciudadanía ha votado a favor de prohibirlos, así que, a pesar de no ser vinculante, la alcaldesa tiene intención de aplicar el resultado y dejar libres de patinetes eléctricos las calles de París a partir del 1 de septiembre. Y es que, desde enero, el ayuntamiento se ha posicionado en contra de estos vehículos por ser, entre otras cosas, poco ecológicos, foco de conflicto y peligrosos, e incluso poco ecológicos.

De hecho, si nos vamos a los datos, solo en París en 2022, este tipo de vehículos estuvieron implicados en más de 400 accidentes entre atropellos y caídas.

José Ignacio Lijarcio es director técnico de FESVIAL (Fundación para la Seguridad Vial) y ha recordado en 'La Tarde' que la velocidad máxima es de 25 kilómetros por hora: “Que no quiere decir que siempre haya que ir a esa velocidad, hay que adaptarla a la zona donde estemos”.

El experto recuerda que en los patinetes debe ir una sola persona, porque es un vehículo pensado por su estabilidad limitada para un solo usuario. Además, señala que es fundamental tener en cuenta que al ser un vehículo: “No pueden circular por las aceras y no pueden ir por zonas peatonales".

El director técnico de FESVIAL tampoco está de acuerdo con la decisión tomada en París: “No se puede criminalizar a los patinetes con una simple pregunta de si o no, son temas que tiene que estudiar un comité de expertos. No hay criminalizar, hay que ver cuál es la mejor manera de regularlo y si es necesario se puede formar a la población en su uso”. El problema, asegura, es que las ciudades no están preparadas para la gran cantidad que hay de estos vehículos. Por eso hay que aprender a convivir con estos nuevos vehículos.

Cree José Ignacio Lijarcio que una buena idea es que las personas que vayan a usar este tipo de transporte estudian los “cuatro” conceptos básicos sobre su uso, para encontrar la solución al uso de un vehículo que cree que es básico.