La nevera o el robot de cocina: Los espías inesperados que tienes en casa y comparten tus datos por la red

Seguro que en casa tienes varios dispositivos conectados a Internet, pero hay que tener cierto cuidado. Todo dispositivo conectado a Internet genera datos, y donde acaben estos datos es algo que no podemos saber. Amador Aparicio, investigador del departamento de informática de la Universidad de Valladolid, nos ha contado que “si una cámara de seguridad IoT que se conecta a Internet no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas podría ser vulnerable a accesos no autorizados. Cuando se produce un acceso no autorizado por parte de los cibercriminales, pueden ver el contenido del video en tiempo real y acceder a las grabaciones almacenadas”.

A lo mejor no tienes cámara de seguridad, pero sí que tienes un robot de cocina o una nevera conectada a Internet, que pueden compartir datos como el consumo de energía, las preferencias de temperatura o los hábitos de compra. Estos datos luego pueden ser compartidos con, por ejemplo, empresas de anunciantes que utilicen esta información sin nuestro consentimiento.

Cada vez es más frecuente que conectemos nuestro móvil al coche, también es más común que alquilemos vehículos y, por lo tanto, que conectemos nuestro móvil a ese coche alquilado. Según Aparicio, esto es un problema porque “los atacantes pueden acceder a los datos del vehículo y, en consecuencia, a la información del conductor que se almacena en el sistema del coche, como la información de contacto, el registro de llamadas, los mensajes de voz o los datos de navegación”.





Los datos, un mercado enorme

Los datos son un mercado enorme con un volumen de diez billones de euros, por eso la Unión Europea está regulando esta cuestión, para que nadie se haga multimillonario con datos ajenos y asegurar los datos que envían nuestros dispositivos de casa. La Unión Europea quiere instaurar un reglamento de datos que de momento no existe.

Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital y protección de datos, ha explicado en La Tarde que “este no es el primer reglamento de datos que existe, pero el nombre es un poco confuso, porque realmente tendría que ser reglamento de datos industriales o sectoriales porque muchas veces lo confundimos con el otro reglamento de datos que hay que es el de protección de datos personales, que existe desde el 2016”. La diferencia del de datos personales con el nuevo que quiere introducir la Unión Europea radica en que pretende hacer que exista una libre circulación de datos para que todo el mundo pueda utilizarlos.

Por supuesto, esto no se refiere a los datos personales, sino a esos "datos anónimos" que las empresas y administraciones pueden utilizar a nivel de mercado. “Se trata de que los datos estén abiertos a todas las compañías para que puedan competir”, ha explicado el abogado. Lo que pretende asegurar la Unión Europea es la libre competencia mediante el libre mercado de datos, por lo que se podrá sancionar a quien no abra estos "datos anónimos", al igual que se sanciona a quien comparte datos personales no autorizados.